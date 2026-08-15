قیمت امروز Cysic

قیمت لحظه‌ ای Cysic (CYS) در حال حاضر برابر با $ 1.3865 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CYS به USD برابر با $ 1.3865 برای هر CYS می‌ باشد.

توکن Cysic در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #286 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 222.95M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 160.80M CYS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CYS در بازه‌ ای بین $ 1.1017 (حداقل) و $ 1.5225 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.761672694849436 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.12504761835998215 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CYS طی یک ساعت گذشته به میزان -2.22% و در هفت روز اخیر به میزان +62.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.70M رسیده است.

اطلاعات بازار Cysic (CYS)

رتبه No.286 ارزش بازار $ 222.95M$ 222.95M $ 222.95M حجم (24 ساعته) $ 4.70M$ 4.70M $ 4.70M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B سرمایه در گردش 160.80M 160.80M 160.80M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 16.08% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Cysic برابر است با $ 222.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.70M. عرضه در گردش CYS برابر است با 160.80M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.39B است.