قیمت لحظه‌ ای Overlay Protocol امروز برابر است با 0.09288 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OVL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OVL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Overlay Protocol امروز برابر است با 0.09288 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OVL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OVL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Overlay Protocol

Overlay Protocol قیمت لحظه ای(OVL)

قیمت لحظه‌ ای 1 OVL به USD:

$0.09287
$0.09287$0.09287
-0.22%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Overlay Protocol (OVL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:37 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Overlay Protocol (OVL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.09072
$ 0.09072$ 0.09072
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.09617
$ 0.09617$ 0.09617
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.09072
$ 0.09072$ 0.09072

$ 0.09617
$ 0.09617$ 0.09617

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266$ 0.10678946055291266

+0.21%

-0.22%

-1.56%

-1.56%

قیمت لحظه‌ ای Overlay Protocol (OVL) برابر است با $ 0.09288. در 24 ساعت گذشته، OVL در بازه قیمتی حداقل $ 0.09072 تا حداکثر $ 0.09617 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OVL برابر با $ 0.7841389069548613 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.10678946055291266 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OVL در یک ساعت گذشته +0.21%، در 24 ساعت گذشته -0.22% و در 7 روز گذشته -1.56% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Overlay Protocol (OVL)

No.2042

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 58.21K
$ 58.21K$ 58.21K

$ 9.29M
$ 9.29M$ 9.29M

10.91M
10.91M 10.91M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941 88,871,915.39447941

10.91%

BSC

ارزش بازار فعلی Overlay Protocol برابر است با $ 1.01M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.21K. عرضه در گردش OVL برابر است با 10.91M، و عرضه کل آن 88871915.39447941 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.29M است.

تاریخچه قیمت Overlay Protocol (OVL) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Overlay Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0002048-0.22%
30 روز$ -0.15162-62.02%
60 روز$ -0.04582-33.04%
90 روز$ -0.07712-45.37%
تغییر قیمت امروز Overlay Protocol

امروز، OVL تغییر $ -0.0002048 (-0.22%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Overlay Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.15162 (-62.02%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Overlay Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، OVL تغییر $ -0.04582 (-33.04%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Overlay Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.07712 (-45.37%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Overlay Protocol (OVL) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Overlay Protocol را ببینید.

Overlay ProtocolOVL چیست

Overlay در حال ساخت اولین پروتکل مشتقات داده غیرمتمرکز است. این پروتکل امکان معامله شاخص های دنیای واقعی را فراهم میکند — از سوزاندن ETH گرفته تا آمار Twitch، اسکین های CS2، دما و حتی روندهای محتوای بزرگسالان — همه به صورت زنجیره ای و بدون نیاز به طرف مقابل.Overlay از یک مدل پویا مبتنی بر ضرب و سوزاندن توکن $OVL استفاده میکند تا معاملات بدون نیاز به طرف مقابل را ممکن سازد و محدودیت های سنتی مربوط به نیاز به نقدینگی دوطرفه در محصولات مشابه گذشته را از بین ببرد.با این مدل، مشکل نقدینگی که دارایی های خاص و بازارهای پیچیده را درگیر کرده بود، حل میشود.

هم اکنون Overlay Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Overlay Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ OVL را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Overlay Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Overlay Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol (USD)

ارزش Overlay Protocol (OVL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Overlay Protocol (OVL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Overlay Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Overlay Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس Overlay Protocol (OVL)

درک، توکنومیکس Overlay Protocol (OVL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OVL بیشتر بدانید!

نحوه خریدOverlay Protocol (OVL)

آیا به دنبال نحوه خرید Overlay Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Overlay Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

OVL به ارزهای محلی

1 Overlay Protocol(OVL) به VND
2,444.1372
1 Overlay Protocol(OVL) به AUD
A$0.1411776
1 Overlay Protocol(OVL) به GBP
0.0687312
1 Overlay Protocol(OVL) به EUR
0.078948
1 Overlay Protocol(OVL) به USD
$0.09288
1 Overlay Protocol(OVL) به MYR
RM0.390096
1 Overlay Protocol(OVL) به TRY
3.8972448
1 Overlay Protocol(OVL) به JPY
¥14.11776
1 Overlay Protocol(OVL) به ARS
ARS$133.0654608
1 Overlay Protocol(OVL) به RUB
7.3588824
1 Overlay Protocol(OVL) به INR
8.1938736
1 Overlay Protocol(OVL) به IDR
Rp1,547.9993808
1 Overlay Protocol(OVL) به PHP
5.4901368
1 Overlay Protocol(OVL) به EGP
￡E.4.4062272
1 Overlay Protocol(OVL) به BRL
R$0.4987656
1 Overlay Protocol(OVL) به CAD
C$0.1291032
1 Overlay Protocol(OVL) به BDT
11.3666544
1 Overlay Protocol(OVL) به NGN
135.3930336
1 Overlay Protocol(OVL) به COP
$357.230412
1 Overlay Protocol(OVL) به ZAR
R.1.5984648
1 Overlay Protocol(OVL) به UAH
3.9121056
1 Overlay Protocol(OVL) به TZS
T.Sh.229.3327944
1 Overlay Protocol(OVL) به VES
Bs19.78344
1 Overlay Protocol(OVL) به CLP
$87.3072
1 Overlay Protocol(OVL) به PKR
Rs26.2218816
1 Overlay Protocol(OVL) به KZT
49.9620096
1 Overlay Protocol(OVL) به THB
฿3.027888
1 Overlay Protocol(OVL) به TWD
NT$2.8449144
1 Overlay Protocol(OVL) به AED
د.إ0.3408696
1 Overlay Protocol(OVL) به CHF
Fr0.0733752
1 Overlay Protocol(OVL) به HKD
HK$0.7207488
1 Overlay Protocol(OVL) به AMD
֏35.6947128
1 Overlay Protocol(OVL) به MAD
.د.م0.8563536
1 Overlay Protocol(OVL) به MXN
$1.7080632
1 Overlay Protocol(OVL) به SAR
ريال0.3483
1 Overlay Protocol(OVL) به ETB
Br14.0676048
1 Overlay Protocol(OVL) به KES
KSh12.0075264
1 Overlay Protocol(OVL) به JOD
د.أ0.06585192
1 Overlay Protocol(OVL) به PLN
0.3371544
1 Overlay Protocol(OVL) به RON
лв0.4049568
1 Overlay Protocol(OVL) به SEK
kr0.8693568
1 Overlay Protocol(OVL) به BGN
лв0.1551096
1 Overlay Protocol(OVL) به HUF
Ft30.9699072
1 Overlay Protocol(OVL) به CZK
1.936548
1 Overlay Protocol(OVL) به KWD
د.ك0.02842128
1 Overlay Protocol(OVL) به ILS
0.30186
1 Overlay Protocol(OVL) به BOB
Bs0.6427296
1 Overlay Protocol(OVL) به AZN
0.157896
1 Overlay Protocol(OVL) به TJS
SM0.85914
1 Overlay Protocol(OVL) به GEL
0.2526336
1 Overlay Protocol(OVL) به AOA
Kz84.9768408
1 Overlay Protocol(OVL) به BHD
.د.ب0.03492288
1 Overlay Protocol(OVL) به BMD
$0.09288
1 Overlay Protocol(OVL) به DKK
kr0.594432
1 Overlay Protocol(OVL) به HNL
L2.447388
1 Overlay Protocol(OVL) به MUR
4.2241824
1 Overlay Protocol(OVL) به NAD
$1.5993936
1 Overlay Protocol(OVL) به NOK
kr0.9260136
1 Overlay Protocol(OVL) به NZD
$0.1606824
1 Overlay Protocol(OVL) به PAB
B/.0.09288
1 Overlay Protocol(OVL) به PGK
K0.390096
1 Overlay Protocol(OVL) به QAR
ر.ق0.3380832
1 Overlay Protocol(OVL) به RSD
дин.9.3381552
1 Overlay Protocol(OVL) به UZS
soʻm1,132.6827456
1 Overlay Protocol(OVL) به ALL
L7.722972
1 Overlay Protocol(OVL) به ANG
ƒ0.1662552
1 Overlay Protocol(OVL) به AWG
ƒ0.167184
1 Overlay Protocol(OVL) به BBD
$0.18576
1 Overlay Protocol(OVL) به BAM
KM0.1560384
1 Overlay Protocol(OVL) به BIF
Fr276.41088
1 Overlay Protocol(OVL) به BND
$0.1198152
1 Overlay Protocol(OVL) به BSD
$0.09288
1 Overlay Protocol(OVL) به JMD
$14.893308
1 Overlay Protocol(OVL) به KHR
374.51538
1 Overlay Protocol(OVL) به KMF
Fr39.28824
1 Overlay Protocol(OVL) به LAK
2,019.1303944
1 Overlay Protocol(OVL) به LKR
රු28.2559536
1 Overlay Protocol(OVL) به MDL
L1.5733872
1 Overlay Protocol(OVL) به MGA
Ar416.501784
1 Overlay Protocol(OVL) به MOP
P0.74304
1 Overlay Protocol(OVL) به MVR
1.421064
1 Overlay Protocol(OVL) به MWK
MK161.2498968
1 Overlay Protocol(OVL) به MZN
MT5.9359608
1 Overlay Protocol(OVL) به NPR
रु13.1127984
1 Overlay Protocol(OVL) به PYG
658.70496
1 Overlay Protocol(OVL) به RWF
Fr134.76888
1 Overlay Protocol(OVL) به SBD
$0.7644024
1 Overlay Protocol(OVL) به SCR
1.2696696
1 Overlay Protocol(OVL) به SRD
$3.7049832
1 Overlay Protocol(OVL) به SVC
$0.8127
1 Overlay Protocol(OVL) به SZL
L1.5993936
1 Overlay Protocol(OVL) به TMT
m0.3260088
1 Overlay Protocol(OVL) به TND
د.ت0.27102384
1 Overlay Protocol(OVL) به TTD
$0.6306552
1 Overlay Protocol(OVL) به UGX
Sh323.59392
1 Overlay Protocol(OVL) به XAF
Fr52.19856
1 Overlay Protocol(OVL) به XCD
$0.250776
1 Overlay Protocol(OVL) به XOF
Fr52.19856
1 Overlay Protocol(OVL) به XPF
Fr9.47376
1 Overlay Protocol(OVL) به BWP
P1.239948
1 Overlay Protocol(OVL) به BZD
$0.1866888
1 Overlay Protocol(OVL) به CVE
$8.8152408
1 Overlay Protocol(OVL) به DJF
Fr16.43976
1 Overlay Protocol(OVL) به DOP
$5.948964
1 Overlay Protocol(OVL) به DZD
د.ج12.0762576
1 Overlay Protocol(OVL) به FJD
$0.2099088
1 Overlay Protocol(OVL) به GNF
Fr807.5916
1 Overlay Protocol(OVL) به GTQ
Q0.7114608
1 Overlay Protocol(OVL) به GYD
$19.4472144
1 Overlay Protocol(OVL) به ISK
kr11.33136

منابع Overlay Protocol

برای درک عمیق‌ تر Overlay Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Overlay Protocol
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Overlay Protocol

امروز Overlay Protocol (OVL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OVL به واحد USD برابر است با 0.09288 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OVL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OVL نسبت به USD برابر است با $ 0.09288. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Overlay Protocol چقدر است؟
ارزش بازار OVL برابر است با $ 1.01M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OVL چقدر است؟
عرضه در گردش OVL برابر است با 10.91M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OVL چقدر بوده است؟
OVL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.7841389069548613 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OVL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OVL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.10678946055291266 USD رسید.
حجم معاملات OVL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OVL برابر است با $ 58.21K USD.
آیا OVL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OVL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OVL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:14:37 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Overlay Protocol (OVL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

