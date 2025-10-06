Overlay ProtocolOVL چیست

Overlay در حال ساخت اولین پروتکل مشتقات داده غیرمتمرکز است. این پروتکل امکان معامله شاخص های دنیای واقعی را فراهم میکند — از سوزاندن ETH گرفته تا آمار Twitch، اسکین های CS2، دما و حتی روندهای محتوای بزرگسالان — همه به صورت زنجیره ای و بدون نیاز به طرف مقابل.Overlay از یک مدل پویا مبتنی بر ضرب و سوزاندن توکن $OVL استفاده میکند تا معاملات بدون نیاز به طرف مقابل را ممکن سازد و محدودیت های سنتی مربوط به نیاز به نقدینگی دوطرفه در محصولات مشابه گذشته را از بین ببرد.با این مدل، مشکل نقدینگی که دارایی های خاص و بازارهای پیچیده را درگیر کرده بود، حل میشود.

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Overlay Protocol امروز Overlay Protocol (OVL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OVL به واحد USD برابر است با 0.09288 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OVL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.09288 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OVL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Overlay Protocol چقدر است؟ ارزش بازار OVL برابر است با $ 1.01M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OVL چقدر است؟ عرضه در گردش OVL برابر است با 10.91M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OVL چقدر بوده است؟ OVL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.7841389069548613 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OVL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OVL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.10678946055291266 USD رسید. حجم معاملات OVL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OVL برابر است با $ 58.21K USD . آیا OVL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OVL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OVL مراجعه کنید.

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

