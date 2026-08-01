قیمت امروز SN51

قیمت لحظه‌ ای SN51 (SN51) در حال حاضر برابر با $ 15.01 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN51 به USD برابر با $ 15.01 برای هر SN51 می‌ باشد.

توکن SN51 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SN51 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN51 در بازه‌ ای بین $ 14.71 (حداقل) و $ 15.01 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN51 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.26% و در هفت روز اخیر به میزان +3.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.68K رسیده است.

اطلاعات بازار SN51 (SN51)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 2.68K$ 2.68K $ 2.68K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 315.21M$ 315.21M $ 315.21M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 21,000,000 21,000,000 21,000,000 بلاک چین عمومی TAO

ارزش بازار فعلی SN51 برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.68K. عرضه در گردش SN51 برابر است با --، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 315.21M است.