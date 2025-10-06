Portal To BitcoinPTB چیست

پورتال‌ تو‌بیت‌ کوین (PortalToBitcoin) یک زیرساخت نوآورانه و غیرمتولی بین زنجیره‌ ای را معرفی می‌کند که برای امکان‌پذیر کردن معاملات امن، کارآمد و با حداقل اعتماد بین بیت‌کوین و سایر بلاکچین‌ ها مانند اتریوم و سولانا طراحی شده است. هسته زیرساخت پورتال‌ تو‌بیت‌کوین توسط فناوری اختصاصی BitScaler آن، یک چارچوب پیشرفته که به‌طور خاص برای مقیاس‌پذیری مؤثر و پایدار تراکنش‌ های بیت‌کوین توسعه داده شده است، پشتیبانی می‌ شود و در نتیجه ظرفیت آن را برای پشتیبانی از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامه‌ های کاربردی گسترده‌تر بلاکچین افزایش می‌ دهد. پورتال‌ تو‌بیت‌ کوین (PortalToBitcoin) یک زیرساخت نوآورانه و غیرمتولی بین زنجیره‌ ای را معرفی می‌کند که برای امکان‌پذیر کردن معاملات امن، کارآمد و با حداقل اعتماد بین بیت‌کوین و سایر بلاکچین‌ ها مانند اتریوم و سولانا طراحی شده است. هسته زیرساخت پورتال‌ تو‌بیت‌کوین توسط فناوری اختصاصی BitScaler آن، یک چارچوب پیشرفته که به‌طور خاص برای مقیاس‌پذیری مؤثر و پایدار تراکنش‌ های بیت‌کوین توسعه داده شده است، پشتیبانی می‌ شود و در نتیجه ظرفیت آن را برای پشتیبانی از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامه‌ های کاربردی گسترده‌تر بلاکچین افزایش می‌ دهد.

هم اکنون Portal To Bitcoin در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Portal To Bitcoin خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ PTB را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Portal To Bitcoin را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Portal To Bitcoin شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Portal To Bitcoin (USD)

ارزش Portal To Bitcoin (PTB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Portal To Bitcoin (PTB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Portal To Bitcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Portal To Bitcoin را بررسی کنید!

توکنومیکس Portal To Bitcoin (PTB)

درک، توکنومیکس Portal To Bitcoin (PTB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PTB بیشتر بدانید!

نحوه خریدPortal To Bitcoin (PTB)

آیا به دنبال نحوه خرید Portal To Bitcoin هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Portal To Bitcoin را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PTB به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Portal To Bitcoin

برای درک عمیق‌ تر Portal To Bitcoin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Portal To Bitcoin امروز Portal To Bitcoin (PTB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PTB به واحد USD برابر است با 0.03133 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PTB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.03133 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PTB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Portal To Bitcoin چقدر است؟ ارزش بازار PTB برابر است با $ 56.62M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PTB چقدر است؟ عرضه در گردش PTB برابر است با 1.81B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PTB چقدر بوده است؟ PTB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.08213221598557312 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PTB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PTB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.023917348960866256 USD رسید. حجم معاملات PTB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PTB برابر است با $ 3.58M USD . آیا PTB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PTB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PTB مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Portal To Bitcoin (PTB)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد