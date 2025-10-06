قیمت لحظه‌ ای Portal To Bitcoin امروز برابر است با 0.03133 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PTB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PTB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Portal To Bitcoin امروز برابر است با 0.03133 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PTB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PTB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Portal To Bitcoin

Portal To Bitcoin قیمت لحظه ای(PTB)

قیمت لحظه‌ ای 1 PTB به USD:

$0.03133
$0.03133$0.03133
+1.88%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Portal To Bitcoin (PTB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:15:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Portal To Bitcoin (PTB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03396
$ 0.03396$ 0.03396
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03
$ 0.03$ 0.03

$ 0.03396
$ 0.03396$ 0.03396

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

+2.01%

+1.88%

-10.13%

-10.13%

قیمت لحظه‌ ای Portal To Bitcoin (PTB) برابر است با $ 0.03133. در 24 ساعت گذشته، PTB در بازه قیمتی حداقل $ 0.03 تا حداکثر $ 0.03396 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PTB برابر با $ 0.08213221598557312 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.023917348960866256 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PTB در یک ساعت گذشته +2.01%، در 24 ساعت گذشته +1.88% و در 7 روز گذشته -10.13% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Portal To Bitcoin (PTB)

No.474

$ 56.62M
$ 56.62M$ 56.62M

$ 3.58M
$ 3.58M$ 3.58M

$ 263.17M
$ 263.17M$ 263.17M

1.81B
1.81B 1.81B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

21.51%

ETH

ارزش بازار فعلی Portal To Bitcoin برابر است با $ 56.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.58M. عرضه در گردش PTB برابر است با 1.81B، و عرضه کل آن 5258400000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 263.17M است.

تاریخچه قیمت Portal To Bitcoin (PTB) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Portal To Bitcoin برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0005781+1.88%
30 روز$ -0.02296-42.30%
60 روز$ +0.02133+213.30%
90 روز$ +0.02133+213.30%
تغییر قیمت امروز Portal To Bitcoin

امروز، PTB تغییر $ +0.0005781 (+1.88%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Portal To Bitcoin

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.02296 (-42.30%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Portal To Bitcoin

با گسترش بازه به 60 روز، PTB تغییر $ +0.02133 (+213.30%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Portal To Bitcoin

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.02133 (+213.30%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Portal To Bitcoin (PTB) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Portal To Bitcoin را ببینید.

Portal To BitcoinPTB چیست

پورتال‌ تو‌بیت‌ کوین (PortalToBitcoin) یک زیرساخت نوآورانه و غیرمتولی بین زنجیره‌ ای را معرفی می‌کند که برای امکان‌پذیر کردن معاملات امن، کارآمد و با حداقل اعتماد بین بیت‌کوین و سایر بلاکچین‌ ها مانند اتریوم و سولانا طراحی شده است. هسته زیرساخت پورتال‌ تو‌بیت‌کوین توسط فناوری اختصاصی BitScaler آن، یک چارچوب پیشرفته که به‌طور خاص برای مقیاس‌پذیری مؤثر و پایدار تراکنش‌ های بیت‌کوین توسعه داده شده است، پشتیبانی می‌ شود و در نتیجه ظرفیت آن را برای پشتیبانی از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و برنامه‌ های کاربردی گسترده‌تر بلاکچین افزایش می‌ دهد.

هم اکنون Portal To Bitcoin در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Portal To Bitcoin خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ PTB را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Portal To Bitcoin را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Portal To Bitcoin شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Portal To Bitcoin (USD)

ارزش Portal To Bitcoin (PTB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Portal To Bitcoin (PTB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Portal To Bitcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Portal To Bitcoin را بررسی کنید!

توکنومیکس Portal To Bitcoin (PTB)

درک، توکنومیکس Portal To Bitcoin (PTB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PTB بیشتر بدانید!

نحوه خریدPortal To Bitcoin (PTB)

آیا به دنبال نحوه خرید Portal To Bitcoin هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Portal To Bitcoin را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

PTB به ارزهای محلی

1 Portal To Bitcoin(PTB) به VND
824.44895
1 Portal To Bitcoin(PTB) به AUD
A$0.0476216
1 Portal To Bitcoin(PTB) به GBP
0.0231842
1 Portal To Bitcoin(PTB) به EUR
0.0266305
1 Portal To Bitcoin(PTB) به USD
$0.03133
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MYR
RM0.131586
1 Portal To Bitcoin(PTB) به TRY
1.3146068
1 Portal To Bitcoin(PTB) به JPY
¥4.76216
1 Portal To Bitcoin(PTB) به ARS
ARS$44.8852378
1 Portal To Bitcoin(PTB) به RUB
2.4822759
1 Portal To Bitcoin(PTB) به INR
2.7639326
1 Portal To Bitcoin(PTB) به IDR
Rp522.1664578
1 Portal To Bitcoin(PTB) به PHP
1.8519163
1 Portal To Bitcoin(PTB) به EGP
￡E.1.4862952
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BRL
R$0.1682421
1 Portal To Bitcoin(PTB) به CAD
C$0.0435487
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BDT
3.8341654
1 Portal To Bitcoin(PTB) به NGN
45.6703676
1 Portal To Bitcoin(PTB) به COP
$120.4998795
1 Portal To Bitcoin(PTB) به ZAR
R.0.5391893
1 Portal To Bitcoin(PTB) به UAH
1.3196196
1 Portal To Bitcoin(PTB) به TZS
T.Sh.77.3578429
1 Portal To Bitcoin(PTB) به VES
Bs6.67329
1 Portal To Bitcoin(PTB) به CLP
$29.4502
1 Portal To Bitcoin(PTB) به PKR
Rs8.8450856
1 Portal To Bitcoin(PTB) به KZT
16.8530336
1 Portal To Bitcoin(PTB) به THB
฿1.021358
1 Portal To Bitcoin(PTB) به TWD
NT$0.9596379
1 Portal To Bitcoin(PTB) به AED
د.إ0.1149811
1 Portal To Bitcoin(PTB) به CHF
Fr0.0247507
1 Portal To Bitcoin(PTB) به HKD
HK$0.2431208
1 Portal To Bitcoin(PTB) به AMD
֏12.0404323
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MAD
.د.م0.2888626
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MXN
$0.5761587
1 Portal To Bitcoin(PTB) به SAR
ريال0.1174875
1 Portal To Bitcoin(PTB) به ETB
Br4.7452418
1 Portal To Bitcoin(PTB) به KES
KSh4.0503424
1 Portal To Bitcoin(PTB) به JOD
د.أ0.02221297
1 Portal To Bitcoin(PTB) به PLN
0.1137279
1 Portal To Bitcoin(PTB) به RON
лв0.1365988
1 Portal To Bitcoin(PTB) به SEK
kr0.2932488
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BGN
лв0.0523211
1 Portal To Bitcoin(PTB) به HUF
Ft10.4466752
1 Portal To Bitcoin(PTB) به CZK
0.6532305
1 Portal To Bitcoin(PTB) به KWD
د.ك0.00958698
1 Portal To Bitcoin(PTB) به ILS
0.1018225
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BOB
Bs0.2168036
1 Portal To Bitcoin(PTB) به AZN
0.053261
1 Portal To Bitcoin(PTB) به TJS
SM0.2898025
1 Portal To Bitcoin(PTB) به GEL
0.0852176
1 Portal To Bitcoin(PTB) به AOA
Kz28.6641303
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BHD
.د.ب0.01178008
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BMD
$0.03133
1 Portal To Bitcoin(PTB) به DKK
kr0.200512
1 Portal To Bitcoin(PTB) به HNL
L0.8255455
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MUR
1.4248884
1 Portal To Bitcoin(PTB) به NAD
$0.5395026
1 Portal To Bitcoin(PTB) به NOK
kr0.3123601
1 Portal To Bitcoin(PTB) به NZD
$0.0542009
1 Portal To Bitcoin(PTB) به PAB
B/.0.03133
1 Portal To Bitcoin(PTB) به PGK
K0.131586
1 Portal To Bitcoin(PTB) به QAR
ر.ق0.1140412
1 Portal To Bitcoin(PTB) به RSD
дин.3.1499182
1 Portal To Bitcoin(PTB) به UZS
soʻm382.0731096
1 Portal To Bitcoin(PTB) به ALL
L2.6050895
1 Portal To Bitcoin(PTB) به ANG
ƒ0.0560807
1 Portal To Bitcoin(PTB) به AWG
ƒ0.056394
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BBD
$0.06266
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BAM
KM0.0526344
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BIF
Fr93.23808
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BND
$0.0404157
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BSD
$0.03133
1 Portal To Bitcoin(PTB) به JMD
$5.0237655
1 Portal To Bitcoin(PTB) به KHR
126.3303925
1 Portal To Bitcoin(PTB) به KMF
Fr13.25259
1 Portal To Bitcoin(PTB) به LAK
681.0869429
1 Portal To Bitcoin(PTB) به LKR
රු9.5312126
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MDL
L0.5307302
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MGA
Ar140.493119
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MOP
P0.25064
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MVR
0.479349
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MWK
MK54.3923263
1 Portal To Bitcoin(PTB) به MZN
MT2.0023003
1 Portal To Bitcoin(PTB) به NPR
रु4.4231694
1 Portal To Bitcoin(PTB) به PYG
222.19236
1 Portal To Bitcoin(PTB) به RWF
Fr45.45983
1 Portal To Bitcoin(PTB) به SBD
$0.2578459
1 Portal To Bitcoin(PTB) به SCR
0.4282811
1 Portal To Bitcoin(PTB) به SRD
$1.2497537
1 Portal To Bitcoin(PTB) به SVC
$0.2741375
1 Portal To Bitcoin(PTB) به SZL
L0.5395026
1 Portal To Bitcoin(PTB) به TMT
m0.1099683
1 Portal To Bitcoin(PTB) به TND
د.ت0.09142094
1 Portal To Bitcoin(PTB) به TTD
$0.2127307
1 Portal To Bitcoin(PTB) به UGX
Sh109.15372
1 Portal To Bitcoin(PTB) به XAF
Fr17.60746
1 Portal To Bitcoin(PTB) به XCD
$0.084591
1 Portal To Bitcoin(PTB) به XOF
Fr17.60746
1 Portal To Bitcoin(PTB) به XPF
Fr3.19566
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BWP
P0.4182555
1 Portal To Bitcoin(PTB) به BZD
$0.0629733
1 Portal To Bitcoin(PTB) به CVE
$2.9735303
1 Portal To Bitcoin(PTB) به DJF
Fr5.54541
1 Portal To Bitcoin(PTB) به DOP
$2.0066865
1 Portal To Bitcoin(PTB) به DZD
د.ج4.0735266
1 Portal To Bitcoin(PTB) به FJD
$0.0708058
1 Portal To Bitcoin(PTB) به GNF
Fr272.41435
1 Portal To Bitcoin(PTB) به GTQ
Q0.2399878
1 Portal To Bitcoin(PTB) به GYD
$6.5598754
1 Portal To Bitcoin(PTB) به ISK
kr3.82226

منابع Portal To Bitcoin

برای درک عمیق‌ تر Portal To Bitcoin، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Portal To Bitcoin
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Portal To Bitcoin

امروز Portal To Bitcoin (PTB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PTB به واحد USD برابر است با 0.03133 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PTB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PTB نسبت به USD برابر است با $ 0.03133. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Portal To Bitcoin چقدر است؟
ارزش بازار PTB برابر است با $ 56.62M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PTB چقدر است؟
عرضه در گردش PTB برابر است با 1.81B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PTB چقدر بوده است؟
PTB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.08213221598557312 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PTB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PTB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.023917348960866256 USD رسید.
حجم معاملات PTB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PTB برابر است با $ 3.58M USD.
آیا PTB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PTB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PTB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:15:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Portal To Bitcoin (PTB)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

