قیمت امروز MX Token

قیمت لحظه‌ ای MX Token (MX) در حال حاضر برابر با $ 1.6244 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.39% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MX به USD برابر با $ 1.6244 برای هر MX می‌ باشد.

توکن MX Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #148 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 149.18M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 91.84M MX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MX در بازه‌ ای بین $ 1.6223 (حداقل) و $ 1.631 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 5.85335603455073 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0420566690384 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.16M رسیده است.

اطلاعات بازار MX Token (MX)

رتبه No.148 ارزش بازار $ 149.18M$ 149.18M $ 149.18M حجم (24 ساعته) $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 672.16M$ 672.16M $ 672.16M سرمایه در گردش 91.84M 91.84M 91.84M حداکثر عرضه 413,787,834 413,787,834 413,787,834 عرضه کل 409,024,834 409,024,834 409,024,834 نرخ گردش 22.19% تاریخ صدور 2018-06-30 00:00:00 قیمت صدور $ 0.0092$ 0.0092 $ 0.0092 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی MX Token برابر است با $ 149.18M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.16M. عرضه در گردش MX برابر است با 91.84M، و عرضه کل آن 409024834 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 672.16M است.