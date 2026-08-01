قیمت امروز VeChain

قیمت لحظه‌ ای VeChain (VET) در حال حاضر برابر با $ 0.004511 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.63% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VET به USD برابر با $ 0.004511 برای هر VET می‌ باشد.

توکن VeChain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #87 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 387.88M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 85.99B VET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VET در بازه‌ ای بین $ 0.004463 (حداقل) و $ 0.004552 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.27821609 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00167765732958 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VET طی یک ساعت گذشته به میزان +0.22% و در هفت روز اخیر به میزان -4.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.86K رسیده است.

اطلاعات بازار VeChain (VET)

رتبه No.87 ارزش بازار $ 387.88M$ 387.88M $ 387.88M حجم (24 ساعته) $ 39.86K$ 39.86K $ 39.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 391.16M$ 391.16M $ 391.16M سرمایه در گردش 85.99B 85.99B 85.99B حداکثر عرضه 86,712,634,466 86,712,634,466 86,712,634,466 عرضه کل 85,985,041,177 85,985,041,177 85,985,041,177 نرخ گردش 99.16% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی VET

ارزش بازار فعلی VeChain برابر است با $ 387.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.86K. عرضه در گردش VET برابر است با 85.99B، و عرضه کل آن 85985041177 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 391.16M است.