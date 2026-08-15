قیمت امروز Dexsport

قیمت لحظه‌ ای Dexsport (DESU) در حال حاضر برابر با $ 0.013608 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DESU به USD برابر با $ 0.013608 برای هر DESU می‌ باشد.

توکن Dexsport در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- DESU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DESU در بازه‌ ای بین $ 0.013608 (حداقل) و $ 0.013752 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DESU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -4.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 20.83K رسیده است.

اطلاعات بازار Dexsport (DESU)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 20.83K$ 20.83K $ 20.83K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.16M$ 8.16M $ 8.16M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 600,000,000 600,000,000 600,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Dexsport برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 20.83K. عرضه در گردش DESU برابر است با --، و عرضه کل آن 600000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.16M است.