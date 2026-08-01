قیمت امروز ShareX

قیمت لحظه‌ ای ShareX (SHARE) در حال حاضر برابر با $ 0.3405 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHARE به USD برابر با $ 0.3405 برای هر SHARE می‌ باشد.

توکن ShareX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- SHARE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHARE در بازه‌ ای بین $ 0.3392 (حداقل) و $ 0.3456 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHARE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +12.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 71.72K رسیده است.

اطلاعات بازار ShareX (SHARE)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 71.72K$ 71.72K $ 71.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.05M$ 34.05M $ 34.05M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی ShareX برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 71.72K. عرضه در گردش SHARE برابر است با --، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.05M است.