قیمت امروز VOOI

قیمت لحظه‌ ای VOOI (VOOI) در حال حاضر برابر با $ 0.008286 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VOOI به USD برابر با $ 0.008286 برای هر VOOI می‌ باشد.

توکن VOOI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1701 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.61M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 314.85M VOOI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VOOI در بازه‌ ای بین $ 0.008283 (حداقل) و $ 0.008328 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.20353749608174407 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00428800922655804 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VOOI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -2.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.85K رسیده است.

اطلاعات بازار VOOI (VOOI)

رتبه No.1701 ارزش بازار $ 2.61M$ 2.61M $ 2.61M حجم (24 ساعته) $ 52.85K$ 52.85K $ 52.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.29M$ 8.29M $ 8.29M سرمایه در گردش 314.85M 314.85M 314.85M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 31.48% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی VOOI برابر است با $ 2.61M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.85K. عرضه در گردش VOOI برابر است با 314.85M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.29M است.