OpenVPPOVPP چیست

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

هم اکنون OpenVPP در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های OpenVPP خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ OVPP را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره OpenVPP را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید OpenVPP شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت OpenVPP (USD)

ارزش OpenVPP (OVPP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OpenVPP (OVPP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OpenVPP را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OpenVPP را بررسی کنید!

توکنومیکس OpenVPP (OVPP)

درک، توکنومیکس OpenVPP (OVPP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OVPP بیشتر بدانید!

نحوه خریدOpenVPP (OVPP)

آیا به دنبال نحوه خرید OpenVPP هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی OpenVPP را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

OVPP به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع OpenVPP

برای درک عمیق‌ تر OpenVPP، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره OpenVPP امروز OpenVPP (OVPP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OVPP به واحد USD برابر است با 0.02766 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OVPP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.02766 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OVPP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OpenVPP چقدر است؟ ارزش بازار OVPP برابر است با $ 22.13M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OVPP چقدر است؟ عرضه در گردش OVPP برابر است با 800.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OVPP چقدر بوده است؟ OVPP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.28680257838566486 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OVPP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OVPP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.000026830293467548 USD رسید. حجم معاملات OVPP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OVPP برابر است با $ 594.56K USD . آیا OVPP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OVPP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OVPP مراجعه کنید.

