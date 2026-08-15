قیمت امروز dYdX

قیمت لحظه‌ ای dYdX (DYDX) در حال حاضر برابر با $ 0.11122 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DYDX به USD برابر با $ 0.11122 برای هر DYDX می‌ باشد.

توکن dYdX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #180 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 93.88M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 844.08M DYDX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DYDX در بازه‌ ای بین $ 0.10895 (حداقل) و $ 0.11153 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.52847355533478 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.06665020804323486 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DYDX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -3.98% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 68.73K رسیده است.

اطلاعات بازار dYdX (DYDX)

رتبه No.180 ارزش بازار $ 93.88M$ 93.88M $ 93.88M حجم (24 ساعته) $ 68.73K$ 68.73K $ 68.73K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 111.22M$ 111.22M $ 111.22M سرمایه در گردش 844.08M 844.08M 844.08M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 958,342,962.317931 958,342,962.317931 958,342,962.317931 نرخ گردش 84.40% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی dYdX برابر است با $ 93.88M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 68.73K. عرضه در گردش DYDX برابر است با 844.08M، و عرضه کل آن 958342962.317931 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 111.22M است.