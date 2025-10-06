قیمت لحظه‌ ای Rizenet Token امروز برابر است با 0.0157 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RIZE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RIZE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Rizenet Token امروز برابر است با 0.0157 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RIZE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RIZE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Rizenet Token

Rizenet Token قیمت لحظه ای(RIZE)

قیمت لحظه‌ ای 1 RIZE به USD:

$0.0157
$0.0157$0.0157
+12.06%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Rizenet Token (RIZE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:17:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Rizenet Token (RIZE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.014
$ 0.014$ 0.014
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01606
$ 0.01606$ 0.01606
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.014
$ 0.014$ 0.014

$ 0.01606
$ 0.01606$ 0.01606

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

-1.63%

+12.06%

+17.86%

+17.86%

قیمت لحظه‌ ای Rizenet Token (RIZE) برابر است با $ 0.0157. در 24 ساعت گذشته، RIZE در بازه قیمتی حداقل $ 0.014 تا حداکثر $ 0.01606 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RIZE برابر با $ 0.10217127339481945 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.010133475714606262 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RIZE در یک ساعت گذشته -1.63%، در 24 ساعت گذشته +12.06% و در 7 روز گذشته +17.86% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Rizenet Token (RIZE)

No.1041

$ 15.25M
$ 15.25M$ 15.25M

$ 22.47K
$ 22.47K$ 22.47K

$ 78.50M
$ 78.50M$ 78.50M

971.24M
971.24M 971.24M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,534,956.939753
4,998,534,956.939753 4,998,534,956.939753

19.42%

BASE

ارزش بازار فعلی Rizenet Token برابر است با $ 15.25M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.47K. عرضه در گردش RIZE برابر است با 971.24M، و عرضه کل آن 4998534956.939753 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 78.50M است.

تاریخچه قیمت Rizenet Token (RIZE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Rizenet Token برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0016896+12.06%
30 روز$ +0.00161+11.42%
60 روز$ -0.00786-33.37%
90 روز$ -0.0193-55.15%
تغییر قیمت امروز Rizenet Token

امروز، RIZE تغییر $ +0.0016896 (+12.06%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Rizenet Token

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +0.00161 (+11.42%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Rizenet Token

با گسترش بازه به 60 روز، RIZE تغییر $ -0.00786 (-33.37%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Rizenet Token

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.0193 (-55.15%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Rizenet Token (RIZE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Rizenet Token را ببینید.

Rizenet TokenRIZE چیست

T-RIZE یک پلتفرم در سطح سازمانی برای توکنیزه‌ کردن دارایی‌های دنیای واقعی (RWAها) است. این پلتفرم با اتصال به توزیع‌کنندگان دارای مجوز، دسترسی به دارایی‌های باکیفیت را فراهم می‌کند و با بهره‌گیری از یادگیری ماشینی غیرمتمرکز و حفظ حریم خصوصی، در ارزیابی، تحلیل ریسک و بررسی‌های لازم (Due Diligence) کمک می‌کند.

هم اکنون Rizenet Token در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Rizenet Token خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ RIZE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Rizenet Token را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Rizenet Token شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Rizenet Token (USD)

ارزش Rizenet Token (RIZE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Rizenet Token (RIZE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Rizenet Token را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Rizenet Token را بررسی کنید!

توکنومیکس Rizenet Token (RIZE)

درک، توکنومیکس Rizenet Token (RIZE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RIZE بیشتر بدانید!

نحوه خریدRizenet Token (RIZE)

آیا به دنبال نحوه خرید Rizenet Token هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Rizenet Token را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

RIZE به ارزهای محلی

منابع Rizenet Token

برای درک عمیق‌ تر Rizenet Token، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Rizenet Token
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Rizenet Token

امروز Rizenet Token (RIZE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RIZE به واحد USD برابر است با 0.0157 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RIZE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RIZE نسبت به USD برابر است با $ 0.0157. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Rizenet Token چقدر است؟
ارزش بازار RIZE برابر است با $ 15.25M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RIZE چقدر است؟
عرضه در گردش RIZE برابر است با 971.24M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RIZE چقدر بوده است؟
RIZE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.10217127339481945 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RIZE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RIZE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.010133475714606262 USD رسید.
حجم معاملات RIZE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RIZE برابر است با $ 22.47K USD.
آیا RIZE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RIZE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RIZE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:17:10 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Rizenet Token (RIZE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب RIZE به USD

مقدار

RIZE
RIZE
USD
USD

1 RIZE = 0.0157 USD

معامله RIZE

/USDTRIZE
$0.0157
$0.0157$0.0157
+12.06%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

