قیمت امروز Brevis

قیمت لحظه‌ ای Brevis (BREV) در حال حاضر برابر با $ 0.06861 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BREV به USD برابر با $ 0.06861 برای هر BREV می‌ باشد.

توکن Brevis در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- BREV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BREV در بازه‌ ای بین $ 0.06552 (حداقل) و $ 0.06969 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BREV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -4.06% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 57.80K رسیده است.

اطلاعات بازار Brevis (BREV)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 57.80K$ 57.80K $ 57.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 68.61M$ 68.61M $ 68.61M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Brevis برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 57.80K. عرضه در گردش BREV برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 68.61M است.