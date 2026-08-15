قیمت امروز CF Large Cap Index

قیمت لحظه‌ ای CF Large Cap Index (LCAP) در حال حاضر برابر با $ 5.231 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.13% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی LCAP به USD برابر با $ 5.231 برای هر LCAP می‌ باشد.

توکن CF Large Cap Index در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- LCAP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، LCAP در بازه‌ ای بین $ 5.231 (حداقل) و $ 5.238 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز LCAP طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.55% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 22.49 رسیده است.

اطلاعات بازار CF Large Cap Index (LCAP)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 22.49$ 22.49 $ 22.49 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 634,565 634,565 634,565 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی CF Large Cap Index برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 22.49. عرضه در گردش LCAP برابر است با --، و عرضه کل آن 634565 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.32M است.