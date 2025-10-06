قیمت لحظه‌ ای River امروز برابر است با 7.4157 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RIVER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RIVER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای River امروز برابر است با 7.4157 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RIVER به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RIVER را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

River قیمت لحظه ای(RIVER)

قیمت لحظه‌ ای 1 RIVER به USD:

+3.57%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای River (RIVER)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:04:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت River (RIVER) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

+2.16%

+3.57%

+70.61%

+70.61%

قیمت لحظه‌ ای River (RIVER) برابر است با $ 7.4157. در 24 ساعت گذشته، RIVER در بازه قیمتی حداقل $ 6.5813 تا حداکثر $ 7.7612 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RIVER برابر با $ 10.246419991222751 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.137662800262792 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RIVER در یک ساعت گذشته +2.16%، در 24 ساعت گذشته +3.57% و در 7 روز گذشته +70.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار River (RIVER)

No.265

19.60%

ETH

ارزش بازار فعلی River برابر است با $ 145.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.17M. عرضه در گردش RIVER برابر است با 19.60M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 741.57M است.

تاریخچه قیمت River (RIVER) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت River برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.255656+3.57%
30 روز$ +5.2794+247.12%
60 روز$ +6.9157+1,383.14%
90 روز$ +6.9157+1,383.14%
تغییر قیمت امروز River

امروز، RIVER تغییر $ +0.255656 (+3.57%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه River

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +5.2794 (+247.12%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه River

با گسترش بازه به 60 روز، RIVER تغییر $ +6.9157 (+1,383.14%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه River

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +6.9157 (+1,383.14%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت River (RIVER) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت River را ببینید.

RiverRIVER چیست

River در حال ساخت یک سیستم استیبل کوین مبتنی بر «انتزاع زنجیره ای» است که امکان استفاده از وثیقه، بازده و نقدینگی میان زنجیره ای را بدون نیاز به پل (Bridging) فراهم می کند. این سیستم با استیبلکوین satUSD که بر پایه «CDP فرازنجیره ای» (omni-CDP) طراحی شده، به کاربران اجازه می دهد به صورت بومی (Native) در اکوسیستمهای مختلف درآمد کسب کنند، از اهرم مالی استفاده کنند و فعالیت خود را در مقیاس گسترده توسعه دهند.

هم اکنون River در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های River خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ RIVER را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره River را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید River شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت River (USD)

ارزش River (RIVER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از River (RIVER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت River را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت River را بررسی کنید!

توکنومیکس River (RIVER)

درک، توکنومیکس River (RIVER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RIVER بیشتر بدانید!

نحوه خریدRiver (RIVER)

آیا به دنبال نحوه خرید River هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی River را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

RIVER به ارزهای محلی

منابع River

برای درک عمیق‌ تر River، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی River
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره River

امروز River (RIVER) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RIVER به واحد USD برابر است با 7.4157 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RIVER نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RIVER نسبت به USD برابر است با $ 7.4157. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار River چقدر است؟
ارزش بازار RIVER برابر است با $ 145.35M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RIVER چقدر است؟
عرضه در گردش RIVER برابر است با 19.60M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RIVER چقدر بوده است؟
RIVER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 10.246419991222751 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RIVER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RIVER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.137662800262792 USD رسید.
حجم معاملات RIVER چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RIVER برابر است با $ 1.17M USD.
آیا RIVER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RIVER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RIVER مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:04:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به River (RIVER)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

