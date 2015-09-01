قیمت امروز Cardano

قیمت لحظه‌ ای Cardano (ADA) در حال حاضر برابر با $ 0.1791 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ADA به USD برابر با $ 0.1791 برای هر ADA می‌ باشد.

توکن Cardano در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #13 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6.51B است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 36.37B ADA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ADA در بازه‌ ای بین $ 0.1781 (حداقل) و $ 0.1818 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.09918625 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01735409907996655 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ADA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -10.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.87M رسیده است.

اطلاعات بازار Cardano (ADA)

رتبه No.13 ارزش بازار $ 6.51B$ 6.51B $ 6.51B حجم (24 ساعته) $ 1.87M$ 1.87M $ 1.87M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 8.06B$ 8.06B $ 8.06B سرمایه در گردش 36.37B 36.37B 36.37B حداکثر عرضه 45,000,000,000 45,000,000,000 45,000,000,000 عرضه کل 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 44,993,823,497.474743 نرخ گردش 80.82% سهم بازار 0.29% تاریخ صدور 2015-09-01 00:00:00 قیمت صدور $ 0.002$ 0.002 $ 0.002 بلاک چین عمومی ADA

ارزش بازار فعلی Cardano برابر است با $ 6.51B، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.87M. عرضه در گردش ADA برابر است با 36.37B، و عرضه کل آن 44993823497.474743 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.06B است.