قیمت امروز Data Ownership

قیمت لحظه‌ ای Data Ownership (DOP2) در حال حاضر برابر با $ 0.00059 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DOP2 به USD برابر با $ 0.00059 برای هر DOP2 می‌ باشد.

توکن Data Ownership در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3909 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 DOP2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DOP2 در بازه‌ ای بین $ 0.0005835 (حداقل) و $ 0.0005918 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.11434343850986515 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00147732329891478 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DOP2 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -2.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 129.82K رسیده است.

اطلاعات بازار Data Ownership (DOP2)

رتبه No.3909 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 129.82K$ 129.82K $ 129.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.27M$ 12.27M $ 12.27M سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 عرضه کل 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 20,793,255,250.60114809 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Data Ownership برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 129.82K. عرضه در گردش DOP2 برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 20793255250.60114809 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.27M است.