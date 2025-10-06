قیمت لحظه‌ ای Coinbase xStock امروز برابر است با 361.4 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COINX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COINX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Coinbase xStock امروز برابر است با 361.4 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت COINX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت COINX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره COINX

اطلاعات قیمت COINX

وب‌سایت رسمی COINX

توکنومیکس COINX

پیش‌بینی قیمت COINX

تاریخچه COINX

راهنمای خرید COINX

مبدل COINX به ارز فیات

اسپات COINX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Coinbase xStock

Coinbase xStock قیمت لحظه ای(COINX)

قیمت لحظه‌ ای 1 COINX به USD:

$361.4
$361.4$361.4
-1.03%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Coinbase xStock (COINX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:35:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Coinbase xStock (COINX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 358.61
$ 358.61$ 358.61
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 373.26
$ 373.26$ 373.26
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 358.61
$ 358.61$ 358.61

$ 373.26
$ 373.26$ 373.26

$ 444.5539034948311
$ 444.5539034948311$ 444.5539034948311

$ 292.4649785882087
$ 292.4649785882087$ 292.4649785882087

+0.49%

-1.03%

+4.83%

+4.83%

قیمت لحظه‌ ای Coinbase xStock (COINX) برابر است با $ 361.4. در 24 ساعت گذشته، COINX در بازه قیمتی حداقل $ 358.61 تا حداکثر $ 373.26 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته COINX برابر با $ 444.5539034948311 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 292.4649785882087 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، COINX در یک ساعت گذشته +0.49%، در 24 ساعت گذشته -1.03% و در 7 روز گذشته +4.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Coinbase xStock (COINX)

No.1172

$ 9.76M
$ 9.76M$ 9.76M

$ 65.15K
$ 65.15K$ 65.15K

$ 9.76M
$ 9.76M$ 9.76M

27.00K
27.00K 27.00K

--
----

26,999.9965318
26,999.9965318 26,999.9965318

SOL

ارزش بازار فعلی Coinbase xStock برابر است با $ 9.76M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.15K. عرضه در گردش COINX برابر است با 27.00K، و عرضه کل آن 26999.9965318 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.76M است.

تاریخچه قیمت Coinbase xStock (COINX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Coinbase xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -3.7612-1.03%
30 روز$ +49.85+16.00%
60 روز$ +53.16+17.24%
90 روز$ -10.41-2.80%
تغییر قیمت امروز Coinbase xStock

امروز، COINX تغییر $ -3.7612 (-1.03%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Coinbase xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +49.85 (+16.00%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Coinbase xStock

با گسترش بازه به 60 روز، COINX تغییر $ +53.16 (+17.24%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Coinbase xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -10.41 (-2.80%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Coinbase xStock (COINX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Coinbase xStock را ببینید.

Coinbase xStockCOINX چیست

کوین‌بیس ایکس‌استاک یا همان Coinbase xStock (COINx) یک گواهی ردیابی است که به عنوان توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر می‌شود. کوین‌بیس قیمت کوین‌بیس گلوبال (شرکت زیربنایی) را ردیابی می‌کند. کوین‌بیس به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام کوین‌بیس گلوبال، شرکت، ارائه دهد و در عین حال مزایای فناوری بلاکچین را نیز حفظ کند.

هم اکنون Coinbase xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Coinbase xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ COINX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Coinbase xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Coinbase xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Coinbase xStock (USD)

ارزش Coinbase xStock (COINX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Coinbase xStock (COINX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Coinbase xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Coinbase xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Coinbase xStock (COINX)

درک، توکنومیکس Coinbase xStock (COINX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COINX بیشتر بدانید!

نحوه خریدCoinbase xStock (COINX)

آیا به دنبال نحوه خرید Coinbase xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Coinbase xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

COINX به ارزهای محلی

1 Coinbase xStock(COINX) به VND
9,510,241
1 Coinbase xStock(COINX) به AUD
A$549.328
1 Coinbase xStock(COINX) به GBP
267.436
1 Coinbase xStock(COINX) به EUR
307.19
1 Coinbase xStock(COINX) به USD
$361.4
1 Coinbase xStock(COINX) به MYR
RM1,517.88
1 Coinbase xStock(COINX) به TRY
15,164.344
1 Coinbase xStock(COINX) به JPY
¥54,932.8
1 Coinbase xStock(COINX) به ARS
ARS$517,763.324
1 Coinbase xStock(COINX) به RUB
28,637.336
1 Coinbase xStock(COINX) به INR
31,882.708
1 Coinbase xStock(COINX) به IDR
Rp6,023,330.924
1 Coinbase xStock(COINX) به PHP
21,376.81
1 Coinbase xStock(COINX) به EGP
￡E.17,148.43
1 Coinbase xStock(COINX) به BRL
R$1,940.718
1 Coinbase xStock(COINX) به CAD
C$502.346
1 Coinbase xStock(COINX) به BDT
44,228.132
1 Coinbase xStock(COINX) به NGN
526,820.008
1 Coinbase xStock(COINX) به COP
$1,389,998.61
1 Coinbase xStock(COINX) به ZAR
R.6,219.694
1 Coinbase xStock(COINX) به UAH
15,222.168
1 Coinbase xStock(COINX) به TZS
T.Sh.892,343.582
1 Coinbase xStock(COINX) به VES
Bs76,978.2
1 Coinbase xStock(COINX) به CLP
$339,354.6
1 Coinbase xStock(COINX) به PKR
Rs102,030.448
1 Coinbase xStock(COINX) به KZT
194,404.288
1 Coinbase xStock(COINX) به THB
฿11,796.096
1 Coinbase xStock(COINX) به TWD
NT$11,066.068
1 Coinbase xStock(COINX) به AED
د.إ1,326.338
1 Coinbase xStock(COINX) به CHF
Fr285.506
1 Coinbase xStock(COINX) به HKD
HK$2,804.464
1 Coinbase xStock(COINX) به AMD
֏138,889.634
1 Coinbase xStock(COINX) به MAD
.د.م3,332.108
1 Coinbase xStock(COINX) به MXN
$6,646.146
1 Coinbase xStock(COINX) به SAR
ريال1,355.25
1 Coinbase xStock(COINX) به ETB
Br54,737.644
1 Coinbase xStock(COINX) به KES
KSh46,721.792
1 Coinbase xStock(COINX) به JOD
د.أ256.2326
1 Coinbase xStock(COINX) به PLN
1,311.882
1 Coinbase xStock(COINX) به RON
лв1,575.704
1 Coinbase xStock(COINX) به SEK
kr3,382.704
1 Coinbase xStock(COINX) به BGN
лв603.538
1 Coinbase xStock(COINX) به HUF
Ft120,465.462
1 Coinbase xStock(COINX) به CZK
7,538.804
1 Coinbase xStock(COINX) به KWD
د.ك110.5884
1 Coinbase xStock(COINX) به ILS
1,174.55
1 Coinbase xStock(COINX) به BOB
Bs2,500.888
1 Coinbase xStock(COINX) به AZN
614.38
1 Coinbase xStock(COINX) به TJS
SM3,342.95
1 Coinbase xStock(COINX) به GEL
983.008
1 Coinbase xStock(COINX) به AOA
Kz330,648.474
1 Coinbase xStock(COINX) به BHD
.د.ب135.8864
1 Coinbase xStock(COINX) به BMD
$361.4
1 Coinbase xStock(COINX) به DKK
kr2,312.96
1 Coinbase xStock(COINX) به HNL
L9,522.89
1 Coinbase xStock(COINX) به MUR
16,436.472
1 Coinbase xStock(COINX) به NAD
$6,223.308
1 Coinbase xStock(COINX) به NOK
kr3,603.158
1 Coinbase xStock(COINX) به NZD
$625.222
1 Coinbase xStock(COINX) به PAB
B/.361.4
1 Coinbase xStock(COINX) به PGK
K1,517.88
1 Coinbase xStock(COINX) به QAR
ر.ق1,315.496
1 Coinbase xStock(COINX) به RSD
дин.36,331.542
1 Coinbase xStock(COINX) به UZS
soʻm4,407,316.368
1 Coinbase xStock(COINX) به ALL
L30,050.41
1 Coinbase xStock(COINX) به ANG
ƒ646.906
1 Coinbase xStock(COINX) به AWG
ƒ650.52
1 Coinbase xStock(COINX) به BBD
$722.8
1 Coinbase xStock(COINX) به BAM
KM607.152
1 Coinbase xStock(COINX) به BIF
Fr1,075,526.4
1 Coinbase xStock(COINX) به BND
$466.206
1 Coinbase xStock(COINX) به BSD
$361.4
1 Coinbase xStock(COINX) به JMD
$57,950.49
1 Coinbase xStock(COINX) به KHR
1,457,255.15
1 Coinbase xStock(COINX) به KMF
Fr152,872.2
1 Coinbase xStock(COINX) به LAK
7,856,521.582
1 Coinbase xStock(COINX) به LKR
රු109,945.108
1 Coinbase xStock(COINX) به MDL
L6,122.116
1 Coinbase xStock(COINX) به MGA
Ar1,620,626.02
1 Coinbase xStock(COINX) به MOP
P2,891.2
1 Coinbase xStock(COINX) به MVR
5,529.42
1 Coinbase xStock(COINX) به MWK
MK627,430.154
1 Coinbase xStock(COINX) به MZN
MT23,097.074
1 Coinbase xStock(COINX) به NPR
रु51,022.452
1 Coinbase xStock(COINX) به PYG
2,563,048.8
1 Coinbase xStock(COINX) به RWF
Fr524,391.4
1 Coinbase xStock(COINX) به SBD
$2,974.322
1 Coinbase xStock(COINX) به SCR
4,940.338
1 Coinbase xStock(COINX) به SRD
$14,416.246
1 Coinbase xStock(COINX) به SVC
$3,162.25
1 Coinbase xStock(COINX) به SZL
L6,223.308
1 Coinbase xStock(COINX) به TMT
m1,268.514
1 Coinbase xStock(COINX) به TND
د.ت1,054.5652
1 Coinbase xStock(COINX) به TTD
$2,453.906
1 Coinbase xStock(COINX) به UGX
Sh1,259,117.6
1 Coinbase xStock(COINX) به XAF
Fr203,106.8
1 Coinbase xStock(COINX) به XCD
$975.78
1 Coinbase xStock(COINX) به XOF
Fr203,106.8
1 Coinbase xStock(COINX) به XPF
Fr36,862.8
1 Coinbase xStock(COINX) به BWP
P4,824.69
1 Coinbase xStock(COINX) به BZD
$726.414
1 Coinbase xStock(COINX) به CVE
$34,300.474
1 Coinbase xStock(COINX) به DJF
Fr63,967.8
1 Coinbase xStock(COINX) به DOP
$23,147.67
1 Coinbase xStock(COINX) به DZD
د.ج46,989.228
1 Coinbase xStock(COINX) به FJD
$816.764
1 Coinbase xStock(COINX) به GNF
Fr3,142,373
1 Coinbase xStock(COINX) به GTQ
Q2,768.324
1 Coinbase xStock(COINX) به GYD
$75,669.932
1 Coinbase xStock(COINX) به ISK
kr44,090.8

منابع Coinbase xStock

برای درک عمیق‌ تر Coinbase xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Coinbase xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Coinbase xStock

امروز Coinbase xStock (COINX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای COINX به واحد USD برابر است با 361.4 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی COINX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی COINX نسبت به USD برابر است با $ 361.4. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Coinbase xStock چقدر است؟
ارزش بازار COINX برابر است با $ 9.76M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش COINX چقدر است؟
عرضه در گردش COINX برابر است با 27.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت COINX چقدر بوده است؟
COINX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 444.5539034948311 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت COINX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
COINX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 292.4649785882087 USD رسید.
حجم معاملات COINX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COINX برابر است با $ 65.15K USD.
آیا COINX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد COINX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COINX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:35:47 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Coinbase xStock (COINX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب COINX به USD

مقدار

COINX
COINX
USD
USD

1 COINX = 361.4 USD

معامله COINX

/USDTCOINX
$361.4
$361.4$361.4
-1.23%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,992.08
$113,992.08$113,992.08

-0.85%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.36
$4,114.36$4,114.36

-1.40%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05119
$0.05119$0.05119

-8.11%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.87
$200.87$200.87

+0.37%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3350
$4.3350$4.3350

-16.41%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,114.36
$4,114.36$4,114.36

-1.40%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,992.08
$113,992.08$113,992.08

-0.85%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.87
$200.87$200.87

+0.37%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6268
$2.6268$2.6268

-1.29%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,136.15
$1,136.15$1,136.15

-0.65%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001205
$0.001205$0.001205

+100.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1599
$0.1599$0.1599

+219.80%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000303
$0.0000000000303$0.0000000000303

+197.05%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04368
$0.04368$0.04368

+118.40%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01788
$0.01788$0.01788

+78.80%