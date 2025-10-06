Coinbase xStockCOINX چیست

کوین‌بیس ایکس‌استاک یا همان Coinbase xStock (COINx) یک گواهی ردیابی است که به عنوان توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر می‌شود. کوین‌بیس قیمت کوین‌بیس گلوبال (شرکت زیربنایی) را ردیابی می‌کند. کوین‌بیس به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام کوین‌بیس گلوبال، شرکت، ارائه دهد و در عین حال مزایای فناوری بلاکچین را نیز حفظ کند. کوین‌بیس ایکس‌استاک یا همان Coinbase xStock (COINx) یک گواهی ردیابی است که به عنوان توکن‌های Solana SPL و ERC-20 صادر می‌شود. کوین‌بیس قیمت کوین‌بیس گلوبال (شرکت زیربنایی) را ردیابی می‌کند. کوین‌بیس به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام کوین‌بیس گلوبال، شرکت، ارائه دهد و در عین حال مزایای فناوری بلاکچین را نیز حفظ کند.

پیش‌ بینی قیمت Coinbase xStock (USD)

توکنومیکس Coinbase xStock (COINX)

درک، توکنومیکس Coinbase xStock (COINX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده COINX بیشتر بدانید!

نحوه خریدCoinbase xStock (COINX)

COINX به ارزهای محلی

منابع Coinbase xStock

برای درک عمیق‌ تر Coinbase xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Coinbase xStock امروز Coinbase xStock (COINX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای COINX به واحد USD برابر است با 361.4 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی COINX نسبت به USD چقدر است؟ $ 361.4 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی COINX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Coinbase xStock چقدر است؟ ارزش بازار COINX برابر است با $ 9.76M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش COINX چقدر است؟ عرضه در گردش COINX برابر است با 27.00K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت COINX چقدر بوده است؟ COINX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 444.5539034948311 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت COINX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ COINX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 292.4649785882087 USD رسید. حجم معاملات COINX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای COINX برابر است با $ 65.15K USD . آیا COINX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد COINX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت COINX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Coinbase xStock (COINX)

