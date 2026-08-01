قیمت امروز ORIGYN

قیمت لحظه‌ ای ORIGYN (OGY) در حال حاضر برابر با $ 0.0011622 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OGY به USD برابر با $ 0.0011622 برای هر OGY می‌ باشد.

توکن ORIGYN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1106 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.10M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.83B OGY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OGY در بازه‌ ای بین $ 0.0011271 (حداقل) و $ 0.0011773 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04584611512274245 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00068465588968778 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OGY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.05% و در هفت روز اخیر به میزان +21.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.85K رسیده است.

اطلاعات بازار ORIGYN (OGY)

رتبه No.1106 ارزش بازار $ 9.10M$ 9.10M $ 9.10M حجم (24 ساعته) $ 16.85K$ 16.85K $ 16.85K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.34M$ 12.34M $ 12.34M سرمایه در گردش 7.83B 7.83B 7.83B حداکثر عرضه 10,620,490,364 10,620,490,364 10,620,490,364 عرضه کل 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 10,414,863,366.997084 نرخ گردش 73.71% بلاک چین عمومی OGY2

ارزش بازار فعلی ORIGYN برابر است با $ 9.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.85K. عرضه در گردش OGY برابر است با 7.83B، و عرضه کل آن 10414863366.997084 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.34M است.