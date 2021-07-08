قیمت امروز Cobak Token

قیمت لحظه‌ ای Cobak Token (CBK) در حال حاضر برابر با $ 0.1586 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CBK به USD برابر با $ 0.1586 برای هر CBK می‌ باشد.

توکن Cobak Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #730 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15.86M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M CBK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CBK در بازه‌ ای بین $ 0.1553 (حداقل) و $ 0.1601 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 16.31319095 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.18669116000503233 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CBK طی یک ساعت گذشته به میزان +0.89% و در هفت روز اخیر به میزان -6.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.86K رسیده است.

اطلاعات بازار Cobak Token (CBK)

رتبه No.730 ارزش بازار $ 15.86M$ 15.86M $ 15.86M حجم (24 ساعته) $ 55.86K$ 55.86K $ 55.86K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.86M$ 15.86M $ 15.86M سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M حداکثر عرضه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 نرخ گردش 100.00% تاریخ صدور 2021-07-08 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Cobak Token برابر است با $ 15.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.86K. عرضه در گردش CBK برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.86M است.