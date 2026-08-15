قیمت امروز Jotchua

قیمت لحظه‌ ای Jotchua (JOTCHUA) در حال حاضر برابر با $ 0.00084 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JOTCHUA به USD برابر با $ 0.00084 برای هر JOTCHUA می‌ باشد.

توکن Jotchua در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- JOTCHUA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JOTCHUA در بازه‌ ای بین $ 0.0007611 (حداقل) و $ 0.000929 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JOTCHUA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان -54.84% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.69K رسیده است.

اطلاعات بازار Jotchua (JOTCHUA)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 839.93K$ 839.93K $ 839.93K سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 999,913,455 999,913,455 999,913,455 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Jotchua برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.69K. عرضه در گردش JOTCHUA برابر است با --، و عرضه کل آن 999913455 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 839.93K است.