قیمت امروز ENS

قیمت لحظه‌ ای ENS (ENS) در حال حاضر برابر با $ 4.084 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ENS به USD برابر با $ 4.084 برای هر ENS می‌ باشد.

توکن ENS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #132 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 165.03M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 40.41M ENS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ENS در بازه‌ ای بین $ 4 (حداقل) و $ 4.089 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 85.687450263169283 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 4.302666840878094 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ENS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.29% و در هفت روز اخیر به میزان -5.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.37K رسیده است.

اطلاعات بازار ENS (ENS)

رتبه No.132 ارزش بازار $ 165.03M$ 165.03M $ 165.03M حجم (24 ساعته) $ 51.37K$ 51.37K $ 51.37K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 408.40M$ 408.40M $ 408.40M سرمایه در گردش 40.41M 40.41M 40.41M عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 سهم بازار 0.01% تاریخ صدور 2021-11-09 00:00:00 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ENS برابر است با $ 165.03M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.37K. عرضه در گردش ENS برابر است با 40.41M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 408.40M است.