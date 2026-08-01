قیمت امروز USAD

قیمت لحظه‌ ای USAD (USAD) در حال حاضر برابر با $ 0.9904 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USAD به USD برابر با $ 0.9904 برای هر USAD می‌ باشد.

توکن USAD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- USAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USAD در بازه‌ ای بین $ 0.9904 (حداقل) و $ 0.9904 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USAD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -5.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار USAD (USAD)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی ALEO

ارزش بازار فعلی USAD برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش USAD برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.