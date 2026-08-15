قیمت امروز Moviebloc

قیمت لحظه‌ ای Moviebloc (MBL) در حال حاضر برابر با $ 0.0005865 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MBL به USD برابر با $ 0.0005865 برای هر MBL می‌ باشد.

توکن Moviebloc در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #842 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11.41M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 19.45B MBL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MBL در بازه‌ ای بین $ 0.00058 (حداقل) و $ 0.0005911 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04599472 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00065143915174055 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MBL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.42% و در هفت روز اخیر به میزان -6.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.64K رسیده است.

اطلاعات بازار Moviebloc (MBL)

رتبه No.842 ارزش بازار $ 11.41M$ 11.41M $ 11.41M حجم (24 ساعته) $ 53.64K$ 53.64K $ 53.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M سرمایه در گردش 19.45B 19.45B 19.45B حداکثر عرضه 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 عرضه کل 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 نرخ گردش 64.84% قیمت صدور $ 0.0012$ 0.0012 $ 0.0012 بلاک چین عمومی ONT

ارزش بازار فعلی Moviebloc برابر است با $ 11.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.64K. عرضه در گردش MBL برابر است با 19.45B، و عرضه کل آن 30000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.60M است.