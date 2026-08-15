قیمت امروز AIVIVE

قیمت لحظه‌ ای AIVIVE (AVV) در حال حاضر برابر با $ 0.009418 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AVV به USD برابر با $ 0.009418 برای هر AVV می‌ باشد.

توکن AIVIVE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- AVV می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AVV در بازه‌ ای بین $ 0.009355 (حداقل) و $ 0.009424 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AVV طی یک ساعت گذشته به میزان +0.09% و در هفت روز اخیر به میزان +1.67% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 75.20K رسیده است.

اطلاعات بازار AIVIVE (AVV)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 75.20K$ 75.20K $ 75.20K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 94.18M$ 94.18M $ 94.18M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی AIVIVE برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 75.20K. عرضه در گردش AVV برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 94.18M است.