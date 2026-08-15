قیمت امروز AEON

قیمت لحظه‌ ای AEON (AEON) در حال حاضر برابر با $ 0.07853 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 21.50% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AEON به USD برابر با $ 0.07853 برای هر AEON می‌ باشد.

توکن AEON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14.76M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 188.00M AEON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AEON در بازه‌ ای بین $ 0.06158 (حداقل) و $ 0.08001 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AEON طی یک ساعت گذشته به میزان +2.22% و در هفت روز اخیر به میزان +46.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 350.53K رسیده است.

اطلاعات بازار AEON (AEON)

ارزش بازار $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M حجم (24 ساعته) $ 350.53K$ 350.53K $ 350.53K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 78.53M$ 78.53M $ 78.53M سرمایه در گردش 188.00M 188.00M 188.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 18.80% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی AEON برابر است با $ 14.76M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 350.53K. عرضه در گردش AEON برابر است با 188.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 78.53M است.