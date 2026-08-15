قیمت امروز Aleph Zero

قیمت لحظه‌ ای Aleph Zero (AZERO) در حال حاضر برابر با $ 0.008713 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.16% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AZERO به USD برابر با $ 0.008713 برای هر AZERO می‌ باشد.

توکن Aleph Zero در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1688 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.32M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 266.78M AZERO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AZERO در بازه‌ ای بین $ 0.0087 (حداقل) و $ 0.008889 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.0914521459781383 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00382935787030632 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AZERO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -11.28% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.27K رسیده است.

اطلاعات بازار Aleph Zero (AZERO)

رتبه No.1688 ارزش بازار $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M حجم (24 ساعته) $ 59.27K$ 59.27K $ 59.27K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.93M$ 2.93M $ 2.93M سرمایه در گردش 266.78M 266.78M 266.78M عرضه کل 336,231,180 336,231,180 336,231,180 بلاک چین عمومی AZERO

ارزش بازار فعلی Aleph Zero برابر است با $ 2.32M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.27K. عرضه در گردش AZERO برابر است با 266.78M، و عرضه کل آن 336231180 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.93M است.