قیمت امروز Splendor

قیمت لحظه‌ ای Splendor (SPLD) در حال حاضر برابر با $ 0.2024 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPLD به USD برابر با $ 0.2024 برای هر SPLD می‌ باشد.

توکن Splendor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #4115 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 SPLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPLD در بازه‌ ای بین $ 0.2007 (حداقل) و $ 0.203 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 9.949072642702276 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.13386163390095754 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPLD طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +50.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 30.04K رسیده است.

اطلاعات بازار Splendor (SPLD)

رتبه No.4115 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 30.04K$ 30.04K $ 30.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.26B$ 5.26B $ 5.26B سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 عرضه کل 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی SPLENDOR

ارزش بازار فعلی Splendor برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 30.04K. عرضه در گردش SPLD برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 26000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.26B است.