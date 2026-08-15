قیمت امروز Compound

قیمت لحظه‌ ای Compound (COMP) در حال حاضر برابر با $ 16.16 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی COMP به USD برابر با $ 16.16 برای هر COMP می‌ باشد.

توکن Compound در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #143 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 161.60M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00M COMP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، COMP در بازه‌ ای بین $ 15.93 (حداقل) و $ 16.24 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 911.1978339 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 14.893028685387662 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز COMP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان -3.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 58.01K رسیده است.

اطلاعات بازار Compound (COMP)

رتبه No.143 ارزش بازار $ 161.60M$ 161.60M $ 161.60M حجم (24 ساعته) $ 58.01K$ 58.01K $ 58.01K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 161.60M$ 161.60M $ 161.60M سرمایه در گردش 10.00M 10.00M 10.00M عرضه کل 10,000,000 10,000,000 10,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Compound برابر است با $ 161.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 58.01K. عرضه در گردش COMP برابر است با 10.00M، و عرضه کل آن 10000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 161.60M است.