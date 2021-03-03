قیمت امروز SCRT

قیمت لحظه‌ ای SCRT (SCRT) در حال حاضر برابر با $ 0.02727 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCRT به USD برابر با $ 0.02727 برای هر SCRT می‌ باشد.

توکن SCRT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #713 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9.35M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 342.94M SCRT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCRT در بازه‌ ای بین $ 0.02583 (حداقل) و $ 0.03007 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.64492421020586479 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.05619214706500177 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCRT طی یک ساعت گذشته به میزان -1.09% و در هفت روز اخیر به میزان -17.72% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 101.90K رسیده است.

اطلاعات بازار SCRT (SCRT)

رتبه No.713 ارزش بازار $ 9.35M$ 9.35M $ 9.35M حجم (24 ساعته) $ 101.90K$ 101.90K $ 101.90K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.76M$ 9.76M $ 9.76M سرمایه در گردش 342.94M 342.94M 342.94M حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 358,047,797.230786 358,047,797.230786 358,047,797.230786 تاریخ صدور 2021-03-03 00:00:00 بلاک چین عمومی SCRT

ارزش بازار فعلی SCRT برابر است با $ 9.35M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 101.90K. عرضه در گردش SCRT برابر است با 342.94M، و عرضه کل آن 358047797.230786 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.76M است.