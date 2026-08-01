قیمت امروز ShareToken

قیمت لحظه‌ ای ShareToken (SHR) در حال حاضر برابر با $ 0.0003065 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHR به USD برابر با $ 0.0003065 برای هر SHR می‌ باشد.

توکن ShareToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1770 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1.11M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.61B SHR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHR در بازه‌ ای بین $ 0.0002808 (حداقل) و $ 0.0003733 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.09855634 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00015280780742721 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHR طی یک ساعت گذشته به میزان +1.65% و در هفت روز اخیر به میزان -3.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.59K رسیده است.

اطلاعات بازار ShareToken (SHR)

رتبه No.1770 ارزش بازار $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M حجم (24 ساعته) $ 34.59K$ 34.59K $ 34.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M سرمایه در گردش 3.61B 3.61B 3.61B عرضه کل 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 6,631,168,865.24 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی ShareToken برابر است با $ 1.11M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.59K. عرضه در گردش SHR برابر است با 3.61B، و عرضه کل آن 6631168865.24 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.03M است.