قیمت امروز HandlPay

قیمت لحظه‌ ای HandlPay (HANDL) در حال حاضر برابر با $ 0.0027372 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HANDL به USD برابر با $ 0.0027372 برای هر HANDL می‌ باشد.

توکن HandlPay در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- HANDL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HANDL در بازه‌ ای بین $ 0.0026842 (حداقل) و $ 0.00284 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HANDL طی یک ساعت گذشته به میزان -2.19% و در هفت روز اخیر به میزان -4.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 181.80K رسیده است.

اطلاعات بازار HandlPay (HANDL)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 181.80K$ 181.80K $ 181.80K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BASE

ارزش بازار فعلی HandlPay برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 181.80K. عرضه در گردش HANDL برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.74M است.