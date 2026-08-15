قیمت امروز Highstreet

قیمت لحظه‌ ای Highstreet (HIGH) در حال حاضر برابر با $ 0.02133 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HIGH به USD برابر با $ 0.02133 برای هر HIGH می‌ باشد.

توکن Highstreet در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1262 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.06M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 96.39M HIGH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HIGH در بازه‌ ای بین $ 0.0202 (حداقل) و $ 0.02962 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 40.25820902245710511 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.04683270474724662 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HIGH طی یک ساعت گذشته به میزان -1.35% و در هفت روز اخیر به میزان -0.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 78.62K رسیده است.

اطلاعات بازار Highstreet (HIGH)

رتبه No.1262 ارزش بازار $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M حجم (24 ساعته) $ 78.62K$ 78.62K $ 78.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M سرمایه در گردش 96.39M 96.39M 96.39M حداکثر عرضه 100,000,000 100,000,000 100,000,000 عرضه کل 100,000,000 100,000,000 100,000,000 نرخ گردش 96.38% بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Highstreet برابر است با $ 2.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 78.62K. عرضه در گردش HIGH برابر است با 96.39M، و عرضه کل آن 100000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.13M است.