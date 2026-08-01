قیمت امروز Owlto Finance

قیمت لحظه‌ ای Owlto Finance (OWL) در حال حاضر برابر با $ 0.0008135 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OWL به USD برابر با $ 0.0008135 برای هر OWL می‌ باشد.

توکن Owlto Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- OWL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OWL در بازه‌ ای بین $ 0.000793 (حداقل) و $ 0.0008513 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OWL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.96% و در هفت روز اخیر به میزان -4.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 61.10K رسیده است.

اطلاعات بازار Owlto Finance (OWL)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 61.10K$ 61.10K $ 61.10K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Owlto Finance برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 61.10K. عرضه در گردش OWL برابر است با --، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.63M است.