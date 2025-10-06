قیمت لحظه‌ ای NVIDIA xStock امروز برابر است با 191.23 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NVDAX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NVDAX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای NVIDIA xStock امروز برابر است با 191.23 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NVDAX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NVDAX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو NVIDIA xStock

NVIDIA xStock قیمت لحظه ای(NVDAX)

قیمت لحظه‌ ای 1 NVDAX به USD:

$191.32
$191.32$191.32
+0.40%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای NVIDIA xStock (NVDAX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:13:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت NVIDIA xStock (NVDAX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 188.68
$ 188.68$ 188.68
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 192.25
$ 192.25$ 192.25
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 188.68
$ 188.68$ 188.68

$ 192.25
$ 192.25$ 192.25

$ 195.70857372868676
$ 195.70857372868676$ 195.70857372868676

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.12%

+0.40%

+4.60%

+4.60%

قیمت لحظه‌ ای NVIDIA xStock (NVDAX) برابر است با $ 191.23. در 24 ساعت گذشته، NVDAX در بازه قیمتی حداقل $ 188.68 تا حداکثر $ 192.25 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NVDAX برابر با $ 195.70857372868676 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 150.17117069595338 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NVDAX در یک ساعت گذشته -0.12%، در 24 ساعت گذشته +0.40% و در 7 روز گذشته +4.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار NVIDIA xStock (NVDAX)

No.946

$ 17.22M
$ 17.22M$ 17.22M

$ 64.76K
$ 64.76K$ 64.76K

$ 17.22M
$ 17.22M$ 17.22M

90.05K
90.05K 90.05K

--
----

90,053.84314364
90,053.84314364 90,053.84314364

SOL

ارزش بازار فعلی NVIDIA xStock برابر است با $ 17.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.76K. عرضه در گردش NVDAX برابر است با 90.05K، و عرضه کل آن 90053.84314364 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.22M است.

تاریخچه قیمت NVIDIA xStock (NVDAX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت NVIDIA xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.7622+0.40%
30 روز$ +13.78+7.76%
60 روز$ +11.44+6.36%
90 روز$ +14.48+8.19%
تغییر قیمت امروز NVIDIA xStock

امروز، NVDAX تغییر $ +0.7622 (+0.40%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه NVIDIA xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +13.78 (+7.76%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه NVIDIA xStock

با گسترش بازه به 60 روز، NVDAX تغییر $ +11.44 (+6.36%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه NVIDIA xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +14.48 (+8.19%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت NVIDIA xStock (NVDAX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت NVIDIA xStock را ببینید.

NVIDIA xStockNVDAX چیست

گواهی NVIDIA xStock (NVDAx) یک گواهی ردیاب است که به عنوان توکن‌ های Solana SPL و ERC-20 صادر می‌شود. NVDAx قیمت NVIDIA Corp (شرکت زیربنایی) را ردیابی می‌کند. NVDAx به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام NVIDIA Corp را ارائه دهد، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین را نیز حفظ می‌کند.

هم اکنون NVIDIA xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های NVIDIA xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ NVDAX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره NVIDIA xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید NVIDIA xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت NVIDIA xStock (USD)

ارزش NVIDIA xStock (NVDAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از NVIDIA xStock (NVDAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت NVIDIA xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت NVIDIA xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس NVIDIA xStock (NVDAX)

درک، توکنومیکس NVIDIA xStock (NVDAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NVDAX بیشتر بدانید!

نحوه خریدNVIDIA xStock (NVDAX)

آیا به دنبال نحوه خرید NVIDIA xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی NVIDIA xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NVDAX به ارزهای محلی

منابع NVIDIA xStock

برای درک عمیق‌ تر NVIDIA xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی NVIDIA xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره NVIDIA xStock

امروز NVIDIA xStock (NVDAX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NVDAX به واحد USD برابر است با 191.23 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NVDAX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NVDAX نسبت به USD برابر است با $ 191.23. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار NVIDIA xStock چقدر است؟
ارزش بازار NVDAX برابر است با $ 17.22M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NVDAX چقدر است؟
عرضه در گردش NVDAX برابر است با 90.05K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NVDAX چقدر بوده است؟
NVDAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 195.70857372868676 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NVDAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NVDAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 150.17117069595338 USD رسید.
حجم معاملات NVDAX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NVDAX برابر است با $ 64.76K USD.
آیا NVDAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NVDAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NVDAX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:13:31 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به NVIDIA xStock (NVDAX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

معامله NVDAX

/USDTNVDAX
$191.32
$191.32$191.32
+0.37%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

