گواهی NVIDIA xStock (NVDAx) یک گواهی ردیاب است که به عنوان توکن‌ های Solana SPL و ERC-20 صادر می‌شود. NVDAx قیمت NVIDIA Corp (شرکت زیربنایی) را ردیابی می‌کند. NVDAx به گونه‌ای طراحی شده است که به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال، دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام NVIDIA Corp را ارائه دهد، در حالی که مزایای فناوری بلاکچین را نیز حفظ می‌کند.

هم اکنون NVIDIA xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های NVIDIA xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ NVDAX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره NVIDIA xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید NVIDIA xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت NVIDIA xStock (USD)

ارزش NVIDIA xStock (NVDAX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از NVIDIA xStock (NVDAX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت NVIDIA xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت NVIDIA xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس NVIDIA xStock (NVDAX)

درک، توکنومیکس NVIDIA xStock (NVDAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NVDAX بیشتر بدانید!

نحوه خریدNVIDIA xStock (NVDAX)

آیا به دنبال نحوه خرید NVIDIA xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی NVIDIA xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

منابع NVIDIA xStock

برای درک عمیق‌ تر NVIDIA xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره NVIDIA xStock امروز NVIDIA xStock (NVDAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای NVDAX به واحد USD برابر است با 191.23 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی NVDAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 191.23 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی NVDAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار NVIDIA xStock چقدر است؟ ارزش بازار NVDAX برابر است با $ 17.22M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش NVDAX چقدر است؟ عرضه در گردش NVDAX برابر است با 90.05K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت NVDAX چقدر بوده است؟ NVDAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 195.70857372868676 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت NVDAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ NVDAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 150.17117069595338 USD رسید. حجم معاملات NVDAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NVDAX برابر است با $ 64.76K USD . آیا NVDAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد NVDAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NVDAX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به NVIDIA xStock (NVDAX)

