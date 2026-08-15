قیمت امروز REAL

قیمت لحظه‌ ای REAL (ASSET) در حال حاضر برابر با $ 0.26359 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASSET به USD برابر با $ 0.26359 برای هر ASSET می‌ باشد.

توکن REAL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- ASSET می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASSET در بازه‌ ای بین $ 0.26188 (حداقل) و $ 0.27 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASSET طی یک ساعت گذشته به میزان -0.24% و در هفت روز اخیر به میزان +1.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 483.40K رسیده است.

اطلاعات بازار REAL (ASSET)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 483.40K$ 483.40K $ 483.40K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 263.59M$ 263.59M $ 263.59M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی REAL برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 483.40K. عرضه در گردش ASSET برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 263.59M است.