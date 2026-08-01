قیمت امروز Yield Guild Games

قیمت لحظه‌ ای Yield Guild Games (YGG) در حال حاضر برابر با $ 0.02021 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YGG به USD برابر با $ 0.02021 برای هر YGG می‌ باشد.

توکن Yield Guild Games در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #733 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15.41M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 762.36M YGG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YGG در بازه‌ ای بین $ 0.01944 (حداقل) و $ 0.02057 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.49579152038934388 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02365638992816519 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YGG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.44% و در هفت روز اخیر به میزان +5.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.10K رسیده است.

اطلاعات بازار Yield Guild Games (YGG)

رتبه No.733 ارزش بازار $ 15.41M$ 15.41M $ 15.41M حجم (24 ساعته) $ 55.10K$ 55.10K $ 55.10K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.21M$ 20.21M $ 20.21M سرمایه در گردش 762.36M 762.36M 762.36M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 999,716,389.32277708 نرخ گردش 76.23% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Yield Guild Games برابر است با $ 15.41M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.10K. عرضه در گردش YGG برابر است با 762.36M، و عرضه کل آن 999716389.32277708 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.21M است.