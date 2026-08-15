قیمت امروز Kommunitas

قیمت لحظه‌ ای Kommunitas (KOM) در حال حاضر برابر با $ 0.00045794 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی KOM به USD برابر با $ 0.00045794 برای هر KOM می‌ باشد.

توکن Kommunitas در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #3920 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 0.00 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 0.00 KOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، KOM در بازه‌ ای بین $ 0.00044383 (حداقل) و $ 0.00045794 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0137401928558099 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00007046895328862 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز KOM طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +18.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 65.33 رسیده است.

اطلاعات بازار Kommunitas (KOM)

رتبه No.3920 ارزش بازار $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 حجم (24 ساعته) $ 65.33$ 65.33 $ 65.33 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 915.88K$ 915.88K $ 915.88K سرمایه در گردش 0.00 0.00 0.00 حداکثر عرضه 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 عرضه کل 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 نرخ گردش 0.00% بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی Kommunitas برابر است با $ 0.00، با حجم معاملات 24 ساعته $ 65.33. عرضه در گردش KOM برابر است با 0.00، و عرضه کل آن 2000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 915.88K است.