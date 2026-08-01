قیمت امروز RE

قیمت لحظه‌ ای RE (RE) در حال حاضر برابر با $ 0.44938 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RE به USD برابر با $ 0.44938 برای هر RE می‌ باشد.

توکن RE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #291 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71.72M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 159.60M RE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RE در بازه‌ ای بین $ 0.4266 (حداقل) و $ 0.46888 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.5914719985653581 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.3940713865220335 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +3.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 122.82K رسیده است.

اطلاعات بازار RE (RE)

رتبه No.291 ارزش بازار $ 71.72M$ 71.72M $ 71.72M حجم (24 ساعته) $ 122.82K$ 122.82K $ 122.82K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 449.38M$ 449.38M $ 449.38M سرمایه در گردش 159.60M 159.60M 159.60M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 15.96% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی RE برابر است با $ 71.72M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 122.82K. عرضه در گردش RE برابر است با 159.60M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 449.38M است.