قیمت امروز Based

قیمت لحظه‌ ای Based (BASED) در حال حاضر برابر با $ 0.07491 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BASED به USD برابر با $ 0.07491 برای هر BASED می‌ باشد.

توکن Based در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #774 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17.60M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 235.00M BASED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BASED در بازه‌ ای بین $ 0.07277 (حداقل) و $ 0.07566 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.3140453990906256 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0502161990992161 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BASED طی یک ساعت گذشته به میزان -0.38% و در هفت روز اخیر به میزان -2.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 146.41K رسیده است.

اطلاعات بازار Based (BASED)

رتبه No.774 ارزش بازار $ 17.60M$ 17.60M $ 17.60M حجم (24 ساعته) $ 146.41K$ 146.41K $ 146.41K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 74.91M$ 74.91M $ 74.91M سرمایه در گردش 235.00M 235.00M 235.00M حداکثر عرضه 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 نرخ گردش 23.50% بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Based برابر است با $ 17.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 146.41K. عرضه در گردش BASED برابر است با 235.00M، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 74.91M است.