قیمت لحظه‌ ای POLYX امروز برابر است با 0.0868 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POLYX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POLYX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای POLYX امروز برابر است با 0.0868 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POLYX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POLYX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره POLYX

اطلاعات قیمت POLYX

وایت‌ پیپر POLYX

وب‌سایت رسمی POLYX

توکنومیکس POLYX

پیش‌بینی قیمت POLYX

تاریخچه POLYX

راهنمای خرید POLYX

مبدل POLYX به ارز فیات

اسپات POLYX

فیوچرز USDT-M POLYX

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو POLYX

POLYX قیمت لحظه ای(POLYX)

قیمت لحظه‌ ای 1 POLYX به USD:

$0.0868
$0.0868$0.0868
-1.36%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای POLYX (POLYX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:01:30 (UTC+8)

اطلاعات قیمت POLYX (POLYX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0866
$ 0.0866$ 0.0866
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0902
$ 0.0902$ 0.0902
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0866
$ 0.0866$ 0.0866

$ 0.0902
$ 0.0902$ 0.0902

--
----

--
----

-0.69%

-1.35%

+0.69%

+0.69%

قیمت لحظه‌ ای POLYX (POLYX) برابر است با $ 0.0868. در 24 ساعت گذشته، POLYX در بازه قیمتی حداقل $ 0.0866 تا حداکثر $ 0.0902 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته POLYX برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، POLYX در یک ساعت گذشته -0.69%، در 24 ساعت گذشته -1.35% و در 7 روز گذشته +0.69% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار POLYX (POLYX)

--
----

$ 3.70K
$ 3.70K$ 3.70K

$ 103.99M
$ 103.99M$ 103.99M

--
----

1,197,990,594
1,197,990,594 1,197,990,594

POLYMESH

ارزش بازار فعلی POLYX برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.70K. عرضه در گردش POLYX برابر است با --، و عرضه کل آن 1197990594 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 103.99M است.

تاریخچه قیمت POLYX (POLYX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت POLYX برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.001197-1.35%
30 روز$ -0.0306-26.07%
60 روز$ +0.0268+44.66%
90 روز$ +0.0268+44.66%
تغییر قیمت امروز POLYX

امروز، POLYX تغییر $ -0.001197 (-1.35%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه POLYX

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0306 (-26.07%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه POLYX

با گسترش بازه به 60 روز، POLYX تغییر $ +0.0268 (+44.66%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه POLYX

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.0268 (+44.66%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت POLYX (POLYX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت POLYX را ببینید.

POLYXPOLYX چیست

پلی‌ مِش (Polymesh) یک بلاکچین عمومی دارای مجوز است که برای دارایی‌ های قانون‌ گذاری‌ شده و بازارهای سرمایه ساخته شده است. این بلاکچین فرآیندهای قدیمی را ساده‌ سازی می‌کند و با حل چالش‌ های پیرامون حاکمیت، هویت، انطباق، محرمانگی و تسویه حساب، دری را به روی ابزارهای مالی جدید می‌ گشاید.

هم اکنون POLYX در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های POLYX خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ POLYX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره POLYX را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید POLYX شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت POLYX (USD)

ارزش POLYX (POLYX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از POLYX (POLYX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت POLYX را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت POLYX را بررسی کنید!

توکنومیکس POLYX (POLYX)

درک، توکنومیکس POLYX (POLYX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POLYX بیشتر بدانید!

نحوه خریدPOLYX (POLYX)

آیا به دنبال نحوه خرید POLYX هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی POLYX را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

POLYX به ارزهای محلی

1 POLYX(POLYX) به VND
2,284.142
1 POLYX(POLYX) به AUD
A$0.131936
1 POLYX(POLYX) به GBP
0.064232
1 POLYX(POLYX) به EUR
0.07378
1 POLYX(POLYX) به USD
$0.0868
1 POLYX(POLYX) به MYR
RM0.36456
1 POLYX(POLYX) به TRY
3.642128
1 POLYX(POLYX) به JPY
¥13.1936
1 POLYX(POLYX) به ARS
ARS$124.354888
1 POLYX(POLYX) به RUB
6.8789
1 POLYX(POLYX) به INR
7.657496
1 POLYX(POLYX) به IDR
Rp1,446.666088
1 POLYX(POLYX) به PHP
5.137692
1 POLYX(POLYX) به EGP
￡E.4.117792
1 POLYX(POLYX) به BRL
R$0.466116
1 POLYX(POLYX) به CAD
C$0.120652
1 POLYX(POLYX) به BDT
10.622584
1 POLYX(POLYX) به NGN
126.530096
1 POLYX(POLYX) به COP
$333.84582
1 POLYX(POLYX) به ZAR
R.1.494696
1 POLYX(POLYX) به UAH
3.656016
1 POLYX(POLYX) به TZS
T.Sh.214.320484
1 POLYX(POLYX) به VES
Bs18.4884
1 POLYX(POLYX) به CLP
$81.5052
1 POLYX(POLYX) به PKR
Rs24.505376
1 POLYX(POLYX) به KZT
46.691456
1 POLYX(POLYX) به THB
฿2.83402
1 POLYX(POLYX) به TWD
NT$2.658684
1 POLYX(POLYX) به AED
د.إ0.318556
1 POLYX(POLYX) به CHF
Fr0.068572
1 POLYX(POLYX) به HKD
HK$0.673568
1 POLYX(POLYX) به AMD
֏33.358108
1 POLYX(POLYX) به MAD
.د.م0.800296
1 POLYX(POLYX) به MXN
$1.596252
1 POLYX(POLYX) به SAR
ريال0.3255
1 POLYX(POLYX) به ETB
Br13.146728
1 POLYX(POLYX) به KES
KSh11.221504
1 POLYX(POLYX) به JOD
د.أ0.0615412
1 POLYX(POLYX) به PLN
0.315084
1 POLYX(POLYX) به RON
лв0.378448
1 POLYX(POLYX) به SEK
kr0.813316
1 POLYX(POLYX) به BGN
лв0.144956
1 POLYX(POLYX) به HUF
Ft28.95214
1 POLYX(POLYX) به CZK
1.811516
1 POLYX(POLYX) به KWD
د.ك0.0265608
1 POLYX(POLYX) به ILS
0.2821
1 POLYX(POLYX) به BOB
Bs0.600656
1 POLYX(POLYX) به AZN
0.14756
1 POLYX(POLYX) به TJS
SM0.8029
1 POLYX(POLYX) به GEL
0.236096
1 POLYX(POLYX) به AOA
Kz79.414188
1 POLYX(POLYX) به BHD
.د.ب0.0326368
1 POLYX(POLYX) به BMD
$0.0868
1 POLYX(POLYX) به DKK
kr0.55552
1 POLYX(POLYX) به HNL
L2.28718
1 POLYX(POLYX) به MUR
3.947664
1 POLYX(POLYX) به NAD
$1.494696
1 POLYX(POLYX) به NOK
kr0.866264
1 POLYX(POLYX) به NZD
$0.150164
1 POLYX(POLYX) به PAB
B/.0.0868
1 POLYX(POLYX) به PGK
K0.36456
1 POLYX(POLYX) به QAR
ر.ق0.315952
1 POLYX(POLYX) به RSD
дин.8.731212
1 POLYX(POLYX) به UZS
soʻm1,058.536416
1 POLYX(POLYX) به ALL
L7.21742
1 POLYX(POLYX) به ANG
ƒ0.155372
1 POLYX(POLYX) به AWG
ƒ0.15624
1 POLYX(POLYX) به BBD
$0.1736
1 POLYX(POLYX) به BAM
KM0.145824
1 POLYX(POLYX) به BIF
Fr258.3168
1 POLYX(POLYX) به BND
$0.111972
1 POLYX(POLYX) به BSD
$0.0868
1 POLYX(POLYX) به JMD
$13.91838
1 POLYX(POLYX) به KHR
349.9993
1 POLYX(POLYX) به KMF
Fr36.7164
1 POLYX(POLYX) به LAK
1,886.956484
1 POLYX(POLYX) به LKR
රු26.406296
1 POLYX(POLYX) به MDL
L1.470392
1 POLYX(POLYX) به MGA
Ar389.23724
1 POLYX(POLYX) به MOP
P0.6944
1 POLYX(POLYX) به MVR
1.32804
1 POLYX(POLYX) به MWK
MK150.694348
1 POLYX(POLYX) به MZN
MT5.547388
1 POLYX(POLYX) به NPR
रु12.254424
1 POLYX(POLYX) به PYG
615.5856
1 POLYX(POLYX) به RWF
Fr125.9468
1 POLYX(POLYX) به SBD
$0.714364
1 POLYX(POLYX) به SCR
1.186556
1 POLYX(POLYX) به SRD
$3.462452
1 POLYX(POLYX) به SVC
$0.7595
1 POLYX(POLYX) به SZL
L1.494696
1 POLYX(POLYX) به TMT
m0.304668
1 POLYX(POLYX) به TND
د.ت0.2532824
1 POLYX(POLYX) به TTD
$0.589372
1 POLYX(POLYX) به UGX
Sh302.4112
1 POLYX(POLYX) به XAF
Fr48.7816
1 POLYX(POLYX) به XCD
$0.23436
1 POLYX(POLYX) به XOF
Fr48.7816
1 POLYX(POLYX) به XPF
Fr8.8536
1 POLYX(POLYX) به BWP
P1.15878
1 POLYX(POLYX) به BZD
$0.174468
1 POLYX(POLYX) به CVE
$8.238188
1 POLYX(POLYX) به DJF
Fr15.3636
1 POLYX(POLYX) به DOP
$5.55954
1 POLYX(POLYX) به DZD
د.ج11.285736
1 POLYX(POLYX) به FJD
$0.196168
1 POLYX(POLYX) به GNF
Fr754.726
1 POLYX(POLYX) به GTQ
Q0.664888
1 POLYX(POLYX) به GYD
$18.174184
1 POLYX(POLYX) به ISK
kr10.5896

منابع POLYX

برای درک عمیق‌ تر POLYX، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی POLYX
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره POLYX

امروز POLYX (POLYX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای POLYX به واحد USD برابر است با 0.0868 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی POLYX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی POLYX نسبت به USD برابر است با $ 0.0868. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار POLYX چقدر است؟
ارزش بازار POLYX برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش POLYX چقدر است؟
عرضه در گردش POLYX برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت POLYX چقدر بوده است؟
POLYX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت POLYX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
POLYX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات POLYX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POLYX برابر است با $ 3.70K USD.
آیا POLYX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد POLYX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POLYX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:01:30 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به POLYX (POLYX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب POLYX به USD

مقدار

POLYX
POLYX
USD
USD

1 POLYX = 0.0868 USD

معامله POLYX

/USDTPOLYX
$0.0868
$0.0868$0.0868
-1.35%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,911.13
$113,911.13$113,911.13

-0.92%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,086.25
$4,086.25$4,086.25

-2.07%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05064
$0.05064$0.05064

-9.10%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.50
$200.50$200.50

+0.19%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2847
$4.2847$4.2847

-17.38%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,086.25
$4,086.25$4,086.25

-2.07%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,911.13
$113,911.13$113,911.13

-0.92%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.50
$200.50$200.50

+0.19%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6262
$2.6262$2.6262

-1.31%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,134.19
$1,134.19$1,134.19

-0.82%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001151
$0.001151$0.001151

+91.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001418
$0.0000000000000001418$0.0000000000000001418

+1,200.91%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000393
$0.0000000000393$0.0000000000393

+285.29%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1642
$0.1642$0.1642

+228.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04315
$0.04315$0.04315

+115.75%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01849
$0.01849$0.01849

+84.90%