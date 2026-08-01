قیمت امروز Oasis

قیمت لحظه‌ ای Oasis (ROSE) در حال حاضر برابر با $ 0.005409 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROSE به USD برابر با $ 0.005409 برای هر ROSE می‌ باشد.

توکن Oasis در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #406 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 42.08M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.78B ROSE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROSE در بازه‌ ای بین $ 0.005223 (حداقل) و $ 0.005502 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.5963579420049011 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00598981877413835 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROSE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -5.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 67.08K رسیده است.

اطلاعات بازار Oasis (ROSE)

رتبه No.406 ارزش بازار $ 42.08M$ 42.08M $ 42.08M حجم (24 ساعته) $ 67.08K$ 67.08K $ 67.08K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.09M$ 54.09M $ 54.09M سرمایه در گردش 7.78B 7.78B 7.78B حداکثر عرضه 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 عرضه کل 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 نرخ گردش 77.80% بلاک چین عمومی ROSE

ارزش بازار فعلی Oasis برابر است با $ 42.08M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 67.08K. عرضه در گردش ROSE برابر است با 7.78B، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.09M است.