قیمت امروز Horizen

قیمت لحظه‌ ای Horizen (ZEN) در حال حاضر برابر با $ 4.014 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZEN به USD برابر با $ 4.014 برای هر ZEN می‌ باشد.

توکن Horizen در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #200 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 72.66M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 18.10M ZEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZEN در بازه‌ ای بین $ 3.996 (حداقل) و $ 4.06 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 168.15416287 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 3.092439889907837 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZEN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -2.27% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 59.59K رسیده است.

اطلاعات بازار Horizen (ZEN)

رتبه No.200 ارزش بازار $ 72.66M$ 72.66M $ 72.66M حجم (24 ساعته) $ 59.59K$ 59.59K $ 59.59K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84.29M$ 84.29M $ 84.29M سرمایه در گردش 18.10M 18.10M 18.10M حداکثر عرضه 21,000,000 21,000,000 21,000,000 عرضه کل 21,000,000 21,000,000 21,000,000 نرخ گردش 86.19% سهم بازار 0.01% بلاک چین عمومی NONE

ارزش بازار فعلی Horizen برابر است با $ 72.66M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 59.59K. عرضه در گردش ZEN برابر است با 18.10M، و عرضه کل آن 21000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84.29M است.