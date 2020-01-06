قیمت امروز Origin

قیمت لحظه‌ ای Origin (OGN) در حال حاضر برابر با $ 0.01642 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OGN به USD برابر با $ 0.01642 برای هر OGN می‌ باشد.

توکن Origin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #906 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10.90M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 664.05M OGN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OGN در بازه‌ ای بین $ 0.01611 (حداقل) و $ 0.01736 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.38825924 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01627427789908522 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OGN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.06% و در هفت روز اخیر به میزان +1.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 55.45K رسیده است.

اطلاعات بازار Origin (OGN)

رتبه No.906 ارزش بازار $ 10.90M$ 10.90M $ 10.90M حجم (24 ساعته) $ 55.45K$ 55.45K $ 55.45K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.15M$ 23.15M $ 23.15M سرمایه در گردش 664.05M 664.05M 664.05M حداکثر عرضه 1,409,664,846 1,409,664,846 1,409,664,846 عرضه کل 1,409,664,846 1,409,664,846 1,409,664,846 نرخ گردش 47.10% تاریخ صدور 2020-01-06 00:00:00 قیمت صدور $ 0.136$ 0.136 $ 0.136 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Origin برابر است با $ 10.90M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.45K. عرضه در گردش OGN برابر است با 664.05M، و عرضه کل آن 1409664846 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.15M است.