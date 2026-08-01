قیمت امروز Nosana

قیمت لحظه‌ ای Nosana (NOS) در حال حاضر برابر با $ 0.25499 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی NOS به USD برابر با $ 0.25499 برای هر NOS می‌ باشد.

توکن Nosana در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #663 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18.30M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 71.78M NOS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، NOS در بازه‌ ای بین $ 0.25256 (حداقل) و $ 0.2588 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.970056846401724 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0106077354103203 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز NOS طی یک ساعت گذشته به میزان -1.19% و در هفت روز اخیر به میزان -0.82% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 72.26K رسیده است.

اطلاعات بازار Nosana (NOS)

رتبه No.663 ارزش بازار $ 18.30M$ 18.30M $ 18.30M حجم (24 ساعته) $ 72.26K$ 72.26K $ 72.26K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.50M$ 25.50M $ 25.50M سرمایه در گردش 71.78M 71.78M 71.78M عرضه کل 99,999,724.348782 99,999,724.348782 99,999,724.348782 بلاک چین عمومی SOL

ارزش بازار فعلی Nosana برابر است با $ 18.30M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 72.26K. عرضه در گردش NOS برابر است با 71.78M، و عرضه کل آن 99999724.348782 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.50M است.