قیمت امروز VeriFarm

قیمت لحظه‌ ای VeriFarm (VFARM) در حال حاضر برابر با $ 0.07057 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VFARM به USD برابر با $ 0.07057 برای هر VFARM می‌ باشد.

توکن VeriFarm در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- VFARM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VFARM در بازه‌ ای بین $ 0.06981 (حداقل) و $ 0.07068 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VFARM طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان +3.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.93K رسیده است.

اطلاعات بازار VeriFarm (VFARM)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 70.57M$ 70.57M $ 70.57M سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی VeriFarm برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.93K. عرضه در گردش VFARM برابر است با --، و عرضه کل آن 1000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 70.57M است.