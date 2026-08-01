قیمت امروز Zama Protocol

قیمت لحظه‌ ای Zama Protocol (ZAMA) در حال حاضر برابر با $ 0.04278 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZAMA به USD برابر با $ 0.04278 برای هر ZAMA می‌ باشد.

توکن Zama Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #314 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 94.12M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.20B ZAMA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZAMA در بازه‌ ای بین $ 0.04275 (حداقل) و $ 0.04611 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0417392705402191 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01670102549769044 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZAMA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -10.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 117.52K رسیده است.

اطلاعات بازار Zama Protocol (ZAMA)

رتبه No.314 ارزش بازار $ 94.12M$ 94.12M $ 94.12M حجم (24 ساعته) $ 117.52K$ 117.52K $ 117.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 470.58M$ 470.58M $ 470.58M سرمایه در گردش 2.20B 2.20B 2.20B حداکثر عرضه ---- -- عرضه کل 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Zama Protocol برابر است با $ 94.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 117.52K. عرضه در گردش ZAMA برابر است با 2.20B، و عرضه کل آن 11000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 470.58M است.