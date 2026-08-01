قیمت امروز Request

قیمت لحظه‌ ای Request (REQ) در حال حاضر برابر با $ 0.05123 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REQ به USD برابر با $ 0.05123 برای هر REQ می‌ باشد.

توکن Request در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #442 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 40.81M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 796.69M REQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REQ در بازه‌ ای بین $ 0.05022 (حداقل) و $ 0.05223 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.1840300559997559 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00465106790287 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REQ طی یک ساعت گذشته به میزان -0.61% و در هفت روز اخیر به میزان -0.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 53.66K رسیده است.

اطلاعات بازار Request (REQ)

رتبه No.442 ارزش بازار $ 40.81M$ 40.81M $ 40.81M حجم (24 ساعته) $ 53.66K$ 53.66K $ 53.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.20M$ 51.20M $ 51.20M سرمایه در گردش 796.69M 796.69M 796.69M عرضه کل 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 999,416,740.93470852 بلاک چین عمومی ETH

ارزش بازار فعلی Request برابر است با $ 40.81M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 53.66K. عرضه در گردش REQ برابر است با 796.69M، و عرضه کل آن 999416740.93470852 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.20M است.