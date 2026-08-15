قیمت امروز InterMilanFanToken

قیمت لحظه‌ ای InterMilanFanToken (INTER) در حال حاضر برابر با $ 0.206 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INTER به USD برابر با $ 0.206 برای هر INTER می‌ باشد.

توکن InterMilanFanToken در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #1475 قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2.55M است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.39M INTER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INTER در بازه‌ ای بین $ 0.2036 (حداقل) و $ 0.2076 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 14.089 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.21064038613565483 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INTER طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان -4.01% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.64K رسیده است.

اطلاعات بازار InterMilanFanToken (INTER)

رتبه No.1475 ارزش بازار $ 2.55M$ 2.55M $ 2.55M حجم (24 ساعته) $ 52.64K$ 52.64K $ 52.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M سرمایه در گردش 12.39M 12.39M 12.39M حداکثر عرضه 19,728,000 19,728,000 19,728,000 عرضه کل 19,728,000 19,728,000 19,728,000 نرخ گردش 62.79% بلاک چین عمومی CHZ

ارزش بازار فعلی InterMilanFanToken برابر است با $ 2.55M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.64K. عرضه در گردش INTER برابر است با 12.39M، و عرضه کل آن 19728000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.06M است.