Alphabet xStockGOOGLX چیست

Alphabet xStock (GOOGLx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌صورت توکن‌ های Solana SPL و ERC-20 منتشر شده است. GOOGLx قیمت سهام کلاس A شرکت Alphabet Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام کلاس A شرکت Alphabet Inc. به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است، در حالی‌که مزایای فناوری بلاک‌ چین را نیز حفظ می‌کند.

هم اکنون Alphabet xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Alphabet xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ GOOGLX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Alphabet xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Alphabet xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Alphabet xStock (USD)

ارزش Alphabet xStock (GOOGLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alphabet xStock (GOOGLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alphabet xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Alphabet xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Alphabet xStock (GOOGLX)

درک، توکنومیکس Alphabet xStock (GOOGLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOOGLX بیشتر بدانید!

نحوه خریدAlphabet xStock (GOOGLX)

آیا به دنبال نحوه خرید Alphabet xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Alphabet xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GOOGLX به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع Alphabet xStock

برای درک عمیق‌ تر Alphabet xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Alphabet xStock امروز Alphabet xStock (GOOGLX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GOOGLX به واحد USD برابر است با 268.3 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GOOGLX نسبت به USD چقدر است؟ $ 268.3 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GOOGLX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Alphabet xStock چقدر است؟ ارزش بازار GOOGLX برابر است با $ 6.06M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GOOGLX چقدر است؟ عرضه در گردش GOOGLX برابر است با 22.60K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOOGLX چقدر بوده است؟ GOOGLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 263.4929652065229 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GOOGLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GOOGLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 169.44795144400413 USD رسید. حجم معاملات GOOGLX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOOGLX برابر است با $ 56.06K USD . آیا GOOGLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GOOGLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOOGLX مراجعه کنید.

