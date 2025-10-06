قیمت لحظه‌ ای Alphabet xStock امروز برابر است با 268.3 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOOGLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOOGLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Alphabet xStock امروز برابر است با 268.3 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت GOOGLX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت GOOGLX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Alphabet xStock

Alphabet xStock قیمت لحظه ای(GOOGLX)

قیمت لحظه‌ ای 1 GOOGLX به USD:

نمودار قیمت لحظه ای Alphabet xStock (GOOGLX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Alphabet xStock (GOOGLX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
قیمت لحظه‌ ای Alphabet xStock (GOOGLX) برابر است با $ 268.3. در 24 ساعت گذشته، GOOGLX در بازه قیمتی حداقل $ 261.05 تا حداکثر $ 269.23 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته GOOGLX برابر با $ 263.4929652065229 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 169.44795144400413 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، GOOGLX در یک ساعت گذشته +0.15%، در 24 ساعت گذشته +0.40% و در 7 روز گذشته +4.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1371

SOL

ارزش بازار فعلی Alphabet xStock برابر است با $ 6.06M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.06K. عرضه در گردش GOOGLX برابر است با 22.60K، و عرضه کل آن 22599.21989501 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.06M است.

تاریخچه قیمت Alphabet xStock (GOOGLX) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Alphabet xStock برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +1.0688+0.40%
30 روز$ +22.32+9.07%
60 روز$ +56.64+26.75%
90 روز$ +72.33+36.90%
تغییر قیمت امروز Alphabet xStock

امروز، GOOGLX تغییر $ +1.0688 (+0.40%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Alphabet xStock

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ +22.32 (+9.07%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Alphabet xStock

با گسترش بازه به 60 روز، GOOGLX تغییر $ +56.64 (+26.75%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Alphabet xStock

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +72.33 (+36.90%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Alphabet xStock (GOOGLX) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Alphabet xStock را ببینید.

Alphabet xStockGOOGLX چیست

Alphabet xStock (GOOGLx) یک گواهی ردیاب (Tracker Certificate) است که به‌صورت توکن‌ های Solana SPL و ERC-20 منتشر شده است. GOOGLx قیمت سهام کلاس A شرکت Alphabet Inc. (دارایی پایه) را دنبال می‌کند. این توکن برای ارائه دسترسی مطابق با مقررات به قیمت سهام کلاس A شرکت Alphabet Inc. به شرکت‌کنندگان واجد شرایط بازار ارزهای دیجیتال طراحی شده است، در حالی‌که مزایای فناوری بلاک‌ چین را نیز حفظ می‌کند.

هم اکنون Alphabet xStock در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Alphabet xStock خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ GOOGLX را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Alphabet xStock را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Alphabet xStock شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Alphabet xStock (USD)

ارزش Alphabet xStock (GOOGLX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Alphabet xStock (GOOGLX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Alphabet xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Alphabet xStock را بررسی کنید!

توکنومیکس Alphabet xStock (GOOGLX)

درک، توکنومیکس Alphabet xStock (GOOGLX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GOOGLX بیشتر بدانید!

نحوه خریدAlphabet xStock (GOOGLX)

آیا به دنبال نحوه خرید Alphabet xStock هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Alphabet xStock را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

GOOGLX به ارزهای محلی

منابع Alphabet xStock

برای درک عمیق‌ تر Alphabet xStock، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وب سایت رسمی Alphabet xStock
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Alphabet xStock

امروز Alphabet xStock (GOOGLX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای GOOGLX به واحد USD برابر است با 268.3 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی GOOGLX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی GOOGLX نسبت به USD برابر است با $ 268.3. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Alphabet xStock چقدر است؟
ارزش بازار GOOGLX برابر است با $ 6.06M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش GOOGLX چقدر است؟
عرضه در گردش GOOGLX برابر است با 22.60K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت GOOGLX چقدر بوده است؟
GOOGLX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 263.4929652065229 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت GOOGLX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
GOOGLX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 169.44795144400413 USD رسید.
حجم معاملات GOOGLX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GOOGLX برابر است با $ 56.06K USD.
آیا GOOGLX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد GOOGLX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GOOGLX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:05:18 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

